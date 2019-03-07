А Додон допускает коалицию левых и правых

Пока политологи пытаются угадать состав коалиции во вновь избранном парламенте Молдовы, оппозиционный блок ACUM выдвинул Конституционному суду требование – признать недействительными выборы в пяти одномандатных округах, включая два «приднестровских», на которых голосовали молдавские избиратели, проживающие в ПМР. Оппозиционеры уверены, что на этих участках была массовая фальсификация и подкуп избирателей.

Помимо «приднестровских» округов, правую оппозицию не устраивают результаты выборов на тех участках, где депутатами были избраны лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк и градоначальник Оргеева Илан Шор.

Майя Санду и Андрей Нэстасе при этом не устают повторять, что не намерены вступать в коалицию ни с демократами, ни с социалистами, поскольку именно они «украли у ACUM голоса избирателей». Прессе они заявили, что «считают прошедшие выборы сфальсифицированными, но признают их результаты». Причём фальсификацию на выборах они додумались сравнить с советскими танками.

«Фальсификации на недавних парламентских выборах сравнимы с силой фальсификаций, применённых коммунистами в 1946 году, когда они взяли власть в Румынии и в других оккупированных государствах силой танков. Сейчас танки Плахотнюка, Додона и Шора превратились в ложь, манипуляцию, шантаж бюджетников, запуганных увольнением на улицу в случае отказа голосовать за уголовников! Этот скорбный момент станет частью школьной программы по истории нашей страны», — говорится в заявлении блока ACUM, озвученном на пресс-конференции по итогам выборов. Чего только не придумаешь для эффектных фигур речи!

Любимым же объектом для нападений лидеров оппозиции являются социалисты и лично президент Молдовы Игорь Додон. На днях они заявили, что на жену Додона Галину, которая является главой фонда Din suflet («От души»), заведено уголовное дело. Через несколько часов эту «сенсацию» опровергли, однако, как говорится, «осадочек остался».

«Я всё понимаю, но не стоит переходить на личности. Разве вы видели хоть раз в этой жёсткой политической борьбе, чтобы я нападал на семью какого-либо оппонента? При чём здесь моя жена, первая леди, которая просто помогает людям? И тогда возникает вопрос: это попытка найти партнёров против Демпартии? Для чего вы пришли в парламент? Если у вас общая цель – свергнуть правительство – ищите общий язык и двигайтесь вперёд. Как говорят русские, «определитесь». Чего вы хотите: просто сидеть в парламенте или достигнуть конкретного результата?» – прокомментировал ситуацию Игорь Додон в интервью программе Puterea a patra молдавского телеканала N4.

Также президент Молдовы считает, что лидеры правой оппозиции до сих пор не приняли для себя решение о том, что делать дальше. «Они – как дети, которые получили давно желанную игрушку. Для них депутатский мандат как будто смысл жизни. Вопрос, что они будут делать дальше? Если бы у них было больше логики и меньше гордости и высокомерия, они бы поняли, что вот тот момент, когда можно двигаться дальше. Если они это не поймут – это их дело. Но спустя десять дней после выборов я могу смело заявить о том, что они каждый день нападают на социалистов и президента, хотя я не участвовал в предвыборной кампании. Это что, такой метод поиска партнёров, чтобы свергнуть правительство? Это такая тактика – каждый день ругаться с социалистами? Простые граждане уже недоумевают, что с ними происходит. Поэтому социалисты приняли верное решение – дождаться выводов Конституционного суда. Куда все спешат с переговорами, обвинениями? А если результаты не признают?» – говорит президент РМ.

Однако, несмотря на большие различия в программах социалистов и оппозиции, Игорь Додон допускает мысль о формировании коалиции ПСРМ + ACUM, что было бы решением проблемы. У двух политических сил есть то, что может объединить, – желание сменить действующее правительство, считает глава государства.

«В истории есть и такие примеры. В Германии недавно правые и левые создали коалицию. Это тоже было сложно, но не невозможно. Партии, которые прошли в парламент, должны помнить свои предвыборные обещания. И социалисты, и ACUM обещали свергнуть нынешнюю власть. Если им хватит ума договориться, у них есть шанс. Они это обещали в избирательной кампании», – напомнил Игорь Додон. Но признался, что сам он не очень верит в возможность такого союза.