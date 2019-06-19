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В Молдове ищут Плахотнюка и Шора

19 июня 2019, 02:39  •  31 • Украина
Лидер ДПМ сообщает в Facebook, что он «на баррикадах»
18 июня в Кишинёве прошло ещё одно заседание парламента, на который не явилась парламентская фракция партии «Шор» в полном составе, а также депутаты Демпартии Влад Плахотнюк, Константин Ботнарь и Андриан Канду.
Выяснением местонахождения лидера партии «Шор» Илана Шора и лидера ДПМ Влада Плахотнюка в настоящее время занимаются правоохранительные органы страны, сообщил на заседании парламента новый министр МВД Андрей Нэстасе.
По его словам, было лишь две возможности покинуть Молдову: выехать через Приднестровье или вылететь на самолёте из аэропорта Кишинёва.
«Других возможностей незаметно покинуть страну, нет. Наши коллеги из Украины расскажут нам, использовали ли Плахотнюк и Шор приднестровский коридор, где Молдова не может установить контроль. О результатах мы вам сообщим. Если не через Приднестровье, то Шор и Плахотнюк могли покинуть страну через аэропорт Кишинёва, где они создали свой бандитский коридор. Они уехали с ценностями и деньгами. Призываю все госструктуры прислать мне документы, по которым Шору запрещено покидать страну», – заявил Нэстасе.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Плахотнюк и Шор покинули страну вечером в пятницу 14 июня на автомобилях через Приднестровье. Об этом Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova.
Президент рассказал, как сбежал Илан Шор: «В тот день Шор созвал свою команду и сказал людям, что всё будет решено и что он не уйдёт. Затем он сказал, что берёт 15-минутный перерыв, люди ждали три часа, а он в это время уехал». Что касается частных самолётов, которые улетали из аэропорта Кишинёва, то в них находились только члены их семей, поэтому их не задержали.
Однако вернувшийся на днях в Молдову лидер «Нашей партии» Ренато Усатый уверяет, что в аэропорт привозили огромные суммы денег – десятки и даже сотни миллионов долларов.
«У них были целые гаражи денег. Ряд автомобилей и микроавтобусов въезжали без регистрации на территорию аэропорта. Новый министр внутренних дел может это проверить», – заявил Усатый, он также выразил недоумение, почему новая власть не блокировала аэропорт.
Усатый считает, что Илан Шор, скорее всего, находится в Израиле, а Влад Плахотнюк – в Молдове.
Сам же лидер ДПМ обратился к своим сторонникам со страницы в социальной сети Facebook.
«В оппозиции, но всё так же сильны! Решение выйти из правительства и уйти в оппозицию означает новый этап для ДПМ. Что касается меня, мне нужен перерыв. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить её силой», – говорится в сообщении.
По его словам, он по-прежнему «на баррикадах» и «скоро вернётся».
Известно, что семья лидера ДПМ проживает в Майами.
Между тем Андрей Нэстасе уже подал ходатайство в Генпрокуратуру с требованием отменить депутатскую неприкосновенность Плахотнюка и привлечь к ответственности судей Конституционного суда, которых обвиняют в «попытке узурпации власти в государстве».
Министр особо отметил, что судья КС Раиса Апольская является крёстной Владимира Плахотнюка, другие судьи – его приближённые лица.
«За последние 10 лет люди уже отвыкли, что парламент и правящий политический класс действуют в интересах граждан. К сожалению, последние годы правящий политический класс действовал в интересах одного человека и приближённых к нему лиц. Некоторые из них находятся сегодня в зале, остальные – либо в Альпийских горах, либо на солнечных пляжах Майями, либо в дорогих кварталах Лондона. Но я думаю, что вопрос правосудия и возврата преступников обратно – вопрос времени и политической воли, которая есть у этого парламента, правительства, у нового политического класса и, самое главное, что такой запрос есть у общества. А мы обязаны соответствовать этому запросу», – заявил 18 июня с парламентской трибуны депутат ПСРМ Гайк Вартанян.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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