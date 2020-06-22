В Молдове готовят отставку правительства

Молдавские политики срочно ищут союзников

Один из лидеров молдавской оппозиции – Андрей Нэстасе (глава «Платформы Достоинство и правда») – строит планы на будущее, в котором видит новое правительство, сформированное его политсилой. Сам же Нэстасе не сомневается в том, что он будет президентом или, в крайнем случае, премьер-министром.

Лидер «Платформы DA» уверен – на сегодня самое лучшее и разумное решение для Молдовы состоит в том, чтобы передать управление этой страной в надёжные руки его партии, которая сразу же приступит к борьбе с коррупцией. О том, что необходимо сначала одолеть коронавирус, Нэстасе забывает.

«Мы уже предложили лучшее конкретное решение: «Платформа DA» готова взять на себя управление, практически жертвенное в этих сложных условиях. И переговоры о формировании этого нового правительства могут быть основаны исключительно на благополучии людей. Каждый гражданин должен знать, что мы готовы предложить народу Республики Молдова очень серьёзную альтернативу этому правительству. Наше предложение будет обнародовано, и мы не допустим, чтобы какие-либо дискуссии на эту тему проходили «с глазу на глаз», как это принято в Республике Молдова более 30 лет»,

– заявил Андрей Нэстасе в интервью порталу Noi.md.

Напомним, что Андрей Нэстасе занимал пост главы МВД Молдовы в течение шести месяцев, за это время преступность в стране заметно выросла. Единственное, чем отметился политик в кресле министра – это установление большого креста в холле здания Министерства внутренних дел.

По этому поводу молдавский политолог Александр Муравский интересуется, заготовил ли Андрей Нэстасе достаточное количество крестов, чтобы решить все проблемы в государстве.

«Вопрос естественен, поскольку до сегодняшнего дня я не слышал ни об одной конкретной мере ни в одной области»,

– поясняет Муравский.

Остаётся непонятным, в курсе ли другие оппозиционные политики, что «Платформа DA» собирается «узурпировать власть».

Ну а пока экс-глава МВД строит планы, в прошедшие выходные дни на фоне затишья в молдавском информационном пространстве за кулисами политики кипели страсти.

Демократы и «проевропейцы» обсуждали, какие варианты союзов будут возможны в течение следующей недели – дальше недели пока никто ничего не планирует, уж слишком быстро меняется молдавская реальность.

По сообщениям Telegram-каналов, не остался в стороне от процесса переговоров и посол США в Кишинёве Дерек Хоган, который за два дня встретился «в неофициальной обстановке с ключевыми молдавскими политиками».

«В понедельник возвращается и Андриан Канду, который поехал навестить семью в Чехию. При этом некоторый СМИ утверждают, что в Чехии состоялась его встреча с Владимиром Плахотнюком. Есть ещё маленькая деталь, в эти же выходные в Чехию прилетел и Ротшильд, с которым Канду встречался в Израиле»,

– сообщает молдавский Telegram-канал.

Напомним, Андриан Канду, лидер парламентской группы Pro Moldova, не так давно заявил, что его группа рассматривает «вариант организации протестов».

Для молдавских политиков наступившая неделя скучной точно не будет.