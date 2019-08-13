В Молдове готовы к новому политическому сезону

Запланированы внеочередные заседания парламента и Высшего совета безопасности

12 августа президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочее заседание со спикером парламента Зинаидой Гречаный и с руководством парламентской фракции ПСРМ. На заседании обсудили задачи, которые необходимо будет решить в ближайшее время. Среди них самые важные – реформа юстиции и налоговой политики, а также индексация пенсий два раза в год, и всё это придётся делать на фоне подготовки к местным выборам.

Глава государства уверен в том, что правительство готово к проведению реформы в области юстиции.

«Фракция ПСРМ подготовила концепт этой реформы, который в предстоящие недели будет обсуждён с партнёрами по коалиции и представлен на публичные консультации с обществом», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook по итогам заседания.

По словам президента РМ, проект налоговой политики «принят Правительством в контексте исполнения условий меморандума с МВФ» и уже предложен на рассмотрение парламенту. Однако после принятия этого проекта поступило слишком много критических замечаний от представителей бизнеса, в связи с чем будут проведены дополнительные дискуссии не только с Кабинетом министров, но и с представителями МВФ по поводу эффективности некоторых предложенных мер, особенно это касается повышения некоторых налогов.

Таким образом, Кишинёв всё-таки решил поторговаться с представителями МВФ и не соглашаться на условия, которые могут стать непосильными для молдавской экономики.

Ещё один проект, который обсуждался на рабочем совещании, – это индексация пенсий дважды в год: 1 апреля и 1 октября, что было включено в первое соглашение, подписанное с блоком ACUM ещё 8 июня.

И последняя из главных задач на ближайшее время – подготовка к местным выборам, которые назначены на 20 октября.

«Выборы должны пройти согласно самым высоким демократическим стандартам, восстановив конституционное право граждан на свободные и демократические выборы», – считает Игорь Додон.

Президент предупредил, что до конца августа будет много работы – должны пройти «внеочередные заседания Парламента РМ, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия».

Зинаида Гречаный уже подала запрос о созыве внеочередной сессии парламента Республики Молдова в период 13 – 16 августа.

Напомним, перед закрытием предыдущей сессии депутатов предупредили, чтобы они не рассчитывали на полноценный отпуск, поскольку в стране накопилось слишком много нерешённых вопросов.

Ситуация осложняется ростом напряжённости как в самой парламентской коалиции, так и в блоке ACUM, состоящем из двух партий.

Всё чаще и чаще звучат заявления депутатов блока о том, что социалисты являются преградой на пути в Европу и в НАТО, и что в союзе с ПСРМ «унири» не получить никогда.

«В стране начался процесс деолигархизации, однако акцент ставится на преследование и наказание Владимира Плахотнюка и его окружения. Понимание того, что Молдову нужно оградить от влияния любых олигархов, имеет очень слабую поддержку внутри правящей коалиции. Своими кадровыми назначениями новые власти поддерживают старые привычки политизировать госинституты. Блок ACUM пока делает неуверенные шаги в политике по сравнению с более опытными социалистами. Именно поэтому закрадываются сомнения, что у начатых реформ есть будущее, независимо от того, переживёт ли коалиция приближающуюся горячую осень», – считает политический эксперт Дионис Ченуша (Dionis Cenuşa).