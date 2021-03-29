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В Молдове депутаты выступили против роспуска парламента

29 марта 2021, 01:00  •  65 • Украина
Роспуск парламента усугубит кризис в стране, говорится в Декларации несогласия
После того как парламент Молдовы не проголосовал за кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, в партии PAS, главой которой он и является, заявили о необходимости роспуска парламента. Идея не новая – с первого своего дня на посту президента на этом же настаивает и Майя Санду, экс-глава партии PAS. Все остальные парламентские фракции, даже бывшие соратники из партии «Платформа DA», уверены, что в настоящее время досрочные парламентские выборы не являются самой главной проблемой в стране.
«В силу событий, которые произошли в парламенте, мы считаем, что существуют все обстоятельства для роспуска парламента»,
– считает Игорь Гросу.
Однако с ним категорически не согласны депутаты остальных парламентских фракций, которые приняли Декларацию о несогласии с роспуском законодательного органа.
В документе говорится о том, что роспуск парламента «на данном этапе спровоцирует политический, институциональный, экономический и социальный кризис». В то время как президент ещё не использовала все конституционные пути для того, чтобы решить вопрос с назначением правительства.
«В парламентской республике, согласно Конституции, должны сохраняться взвешенные отношения между парламентом и президентом. Суть конституционного кризиса состоит в амбициях президента, которая виновна в бездействии и в принятии решений, противоречащих Конституции»,
– говорится в Декларации.
По мнению экс-президента и главы Партии социалистов Игоря Додона, кандидат от парламентского большинства Владимир Головатюк имеет все шансы стать премьер-министром, всё зависит от президента.
«Понимаю, что Майя Санду будет и дальше упрямиться, потому что она хочет досрочных выборов, чтобы её партия PAS получила больше мандатов. Но чем больше она будет настаивать на этом, тем больше процентов она потеряет. Если Майе Санду хватит мудрости подписать указ, тогда уже на следующей неделе это правительство может быть избрано и приступить к работе. Но я думаю, что её амбиции выше, и она будет продолжать бойкотировать всё, доводя ситуацию до абсурда, до полного хаоса»,
– не сомневается председатель ПСРМ.
Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский также уверен, что парламент распустить нельзя, потому что существует парламентское большинство, которое готово утвердить новое правительство, к тому же он напоминает, что Молдова является парламентской республикой, о чём в последнее время стали забывать.
«Любая попытка насильственного роспуска парламента углубит конституционный кризис или создаст новый кризис и даже может рассматриваться как нарушение конституционных обязательств президента»,
– считает и. о. главы Минюста.
Однако политолог Роман Михэеш уверен: Декларация о несогласии не имеет силы, таких деклараций парламент может принимать сколько угодно, всё равно последнее слово за Конституционным судом.
Соб. корр. ФСК
На фото. Депутаты парламентской коалиции большинства выступили против роспуска парламента, источник – NewsMaker

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