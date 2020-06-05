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В молдавской оппозиции больше нет единства

05 июня 2020, 14:55  •  35 • Украина
Санду и Нэстасе не поддержат отставку правительства
Молдавская оппозиция, которая ещё совсем недавно строила планы по смещению правительства Иона Кику и формированию нового – из представителей оппозиции, сегодня оказалась расколота. А Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что больше не поддерживают идею смещения действующего правительства.
В четверг, 4 июня, фракция ПДС (партия Майи Санду) официально объявила о том, что планы партии изменились и в них больше нет места для отставки правительства.
Об этом заявил депутат ПДС Сергей Литвиненко.
По его словам, фракция ПДС провела переговоры с партнёрами из партии «Платформа "Достоинства и правды"» (партия Андрея Нэстасе) и они вместе приняли такое решение.
«Мы сказали коллегам из «Платформы DA», что, учитывая пандемию, кризис, было бы безответственно с нашей стороны поддержать вотум недоверия и снять правительство в условиях, когда у нас нет уверенности в формировании большинства, готового поддержать подлинно проевропейское правительство»,
– объяснил позицию партии Литвиненко.
В таких условиях, отметил депутат, отставка правительства лишь спровоцирует дестабилизацию ситуации в стране.
Также он добавил, что «партия Майи Санду ни при каких обстоятельствах не будет зависеть от политической партии «Шор», лидер которой Илан Шор причастен к краже бюджетных денег». Кроме того, ПДС не ведёт никаких переговоров о создании парламентской коалиции и с группой Андриана Канду Pro Moldova, отметил Литвиненко.
Позицию ПДС поддержал и Андрей Нэстасе, подчеркнув, что считает невозможными какие-либо дискуссии с парламентской группой Pro Moldova.
«Платформа DA» не может обсуждать ничего с господином Канду, у которого отсутствуют всякие принципы, что ясно абсолютно всем. Если кто-то может представить, что председатель парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда Александр Слусарь, вице-председатель «Платформы DA» может сесть за один стол с тем, кто фигурирует в расследовании, то он очень ошибается»,
– заявил лидер ППДС на пресс-конференции в четверг.
В то время пока представители партий ПДС и ППДП делали свои заявления, лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду написал в социальных сетях, что в настоящее время идёт диалог с правой оппозицией (ПДС и ППДП).
«Я вернулся из Чехии, полный энергии и готовый, как никогда, к борьбе с нынешней властью, в частности с президентом. Мы ведём дискуссии с другими парламентскими оппозиционными партиями. Но не в формате переговоров, а как диалог между коллегами. И мы пытаемся найти общий язык, чтобы понять, что будет в случае отставки нынешнего правительства. Потому что к экономическому и эпидемиологическому кризису нет нужды добавлять ещё и политический»,
– заявил Андриан Канду.
По его мнению, самый важный вопрос, который необходимо обсудить уже сегодня, это то, чем будет заниматься новое правительство.
«В случае назначения нового кабмина предстоит многое сделать до президентских выборов. Необходимо понять, что будет с юстицией, что будет с избирательным законодательством, с голосованием диаспоры»,
– отметил глава Pro Moldova. И пообещал Андрею Нэстасе пост премьер-министра.
Однако ещё накануне премьер-министр Ион Кику говорил, что дальше пустых заявлений оппозиция не пойдёт, потому что ни Майя Санду, ни Андрей Нэстасе «не готовы взять на себя ответственность за последующую дестабилизацию в стране перед намеченными на 1 ноября президентскими выборами».
Президент Молдавии Игорь Додон также скептически относился к возможности объединения оппозиционных сил Санду – Нэстасе с партией «Шор» и группой Pro Moldova.
«Санду и Нэстасе не станут договариваться с теми, кого летом прошлого года отстраняли от власти. Что касается группировки Канду–Шор, то у них одна цель – выиграть время для Плахотнюка и для Шора, потому что генеральный прокурор решительно настроен и делает конкретные шаги, а правительство принимает конкретные меры для возвращения аэропорта. Задача этой группировки – дестабилизировать ситуацию для того, чтобы этот кабинет министров пал, чтобы выиграть время»,
– уверен президент.
Тем не менее группировка Канду – Шор не теряет надежды, предлагая Нэстасе пост премьера, а Санду – президента.
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидеры молдавской оппозиции: Майя Санду, Андрей Нэстасе и Андриан Канду

Фонд Стратегической Культуры

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