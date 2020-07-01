В молдавском парламенте продолжают «покупать» депутатов

Досрочные парламентские выборы становятся реальностью

В молдавском парламенте продолжается так называемый политический туризм, когда депутаты переходят из одной фракции в другую.

Но если до 30 июня исход депутатов происходил из Демократической партии, то во вторник первый депутат-социалист покинул фракцию ПСРМ и присоединился к оппозиционной группе Pro Moldova. После чего парламентская коалиция ПСРМ и ДПМ перестала быть коалицией большинства.

Не секрет, что очередной «перебежчик» Штефан Гацкан ранее был очень близок с беглым олигархом Владом Плахотнюком и сам состоял в Демократической партии. После бегства Плахотнюка перешёл в ряды социалистов, теперь же, в очередной раз сменив политическую окраску, стал 15-м депутатом фракции Pro Moldova, в которой предыдущие 14 – бывшие демократы.

Во вторник в правящей коалиции осталось 49 депутатов при необходимом минимуме 51 мандат для принятия законов. В последнее время необходимое большинство при голосовании обеспечивал независимый депутат, голосуя вместе с коалицией, теперь же в правящей коалиции большинства нет.

Социалисты уже заявили, что Гацкан должен сложить свой депутатский мандат, так как две недели назад он рассказывал своим коллегам по фракции о предложенных со стороны Pro Moldova 500 тысяч долларах за переход в их фракцию. В ПСРМ уверены: Гацкану предложили такую сумму, что он не смог устоять.

Во вторник ПСРМ выступила с заявлением, в котором призвала Генпрокуратуру «расследовать факты политической коррупции».

«ПСРМ уже подала несколько обращений в прокуратуру и подаст ещё одно на основании сказанного Гацканом. ПСРМ, как самая крупная фракция, объявляет войну предателям и коррупционерам и сделает всё возможное, чтобы нынешний парламент был распущен. Только такое очищение позволит гражданам делегировать в законодательный орган своих представителей. Мы также поддержим инициативу президента о сокращении числа депутатов до 61 человека. Потому что нет нужды держать в парламенте столько депутатов, единственная цель которых – политический торг»,

– заявил во вторник на брифинге вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

По его словам, ПСРМ выступает «за проведение досрочных выборов по пропорциональной избирательной системе».

«Единственным путём преодоления существующего политического кризиса является только проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Избиратели должны выбирать не между отдельными персонажами, а между программами, ценностями и стратегиями развития страны»,

– отметил депутат-социалист.

По мнению депутата ПСРМ Аделы Рэйляну, предательство Гацкана ставит его «в ряд иуд молдавской политики – он мог бы быть Гиппократом, но предпочёл стать Брутом ради денег Канду, Шора и Плахотнюка».

Возмущены не только социалисты.

Депутат-демократ Николай Чубук не сомневается, что за всем этим «политическим туризмом» стоят большие суммы денег.

«Мои коллеги ранее уже отмечали, что все уходы не основаны на политических интересах или видениях, они основаны на политической коррупции. Депутатам поступают предложения, озвучиваются суммы. Мы были свидетелями того, как слабые звенья покидают ДПМ, теперь это происходит с ПСРМ. Они не могут устоять перед соблазном, сдаются и уходят»,

– уверен Чубук.

А, по мнению депутата ПСРМ Григория Новака, мафия Плахотнюка пытается снова захватить страну, используя украденный у страны миллиард.