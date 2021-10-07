В Молдавии задержан генеральный прокурор – чтобы замолчал

«Арест Стояногло свидетельствует о том, что власть в отчаянии и пошла по ошибочному пути»

В Молдавии задержан генеральный прокурор Александр Стояногло – незадолго до того, как он должен был провести пресс-конференцию, назначенную на вечер вторника, 5 октября. Официально объявлено, что прокурор задержан на 72 часа после жалобы депутата пропрезидентской партии PAS Лилиана Карпа. Заместителей генпрокурора также отстранили от исполнения своих обязанностей.

Карп обвиняет Стояногло в злоупотреблении служебным положением. Однако всем понятно – слишком неудобной фигурой стал генпрокурор для новой власти, позволяя себе говорить правду, которая очень не нравится президенту страны Майе Санду.

Так, накануне ареста Александр Стояногло выступил на брифинге, обвинив руководство страны, неправительственные организации и бывшего посла Евросоюза в Кишинёве Петера Михалко во вмешательстве во внутренние дела Молдовы. А также в развёрнутой против него кампании по дискредитации при активной поддержке представителей Евросоюза. На брифинге Стояногло представил журналистам и подтверждения своих обвинений – расшифровку переписки президентского окружения.

«Резонансные заявления главного прокурора, бьющие практически по всей верхушке новой молдавской власти, не могли быть оставлены без реакции. Если же вмешательство европейских дипломатов во внутриполитические разборки, да ещё и на стороне одной из политических сил подтвердится, то это очень сильно подорвёт авторитет Европейского Союза, который, что называется, на практике продемонстрировал, какое на самом деле у Брюсселя отношение к молдавской юстиции»,

– прокомментировал разоблачения генпрокурора молдавский журналист Сергей Чебан.

Понятно, что у властей не осталось выхода, кроме как заставить Стояногло замолчать – против него уже заведено уголовное дело, а Высший совет прокуроров дал своё разрешение начать уголовный процесс против генпрокурора. При этом его самого Высший совет выслушать отказался.

Сам Александр Стояногло назвал свой арест «местью президента».

По мнению председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, задержание генерального прокурора является «фатальной политической ошибкой властей».

«Настоящей причиной ареста стали представленные им факты вмешательства западных дипломатов во внутренние дела нашей страны. Он хотел обнародовать вечером новые данные, но власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры. То, как это было сделано, – без оснований, с «маски-шоу», в спешке, ночью, из страха перед той информацией, которой он обладает, – свидетельствует о том, что власть находится в отчаянии и пошла по крайне ошибочному пути. Но времена всегда меняются, и никто не избежит ответственности за беззакония. А сегодня было положено начало конца этого режима»,

– не сомневается экс-президент Молдавии.

Напомним, что именно Стояногло пытался активно расследовать похищение украинского судьи Чауса, это он обвинял украинские спецслужбы в причастности к этому похищению. Теперь же, вполне вероятно, расследование ни к чему не приведёт, ведь вся эта история с похищением судьи угрожает авторитету Майи Санду.

В ПСРМ потребовали опубликовать материалы, которые генеральный прокурор должен был представить на брифинге, а также объявили о серии акций протестов, которые начнутся в воскресенье.