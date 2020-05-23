В Молдавии выписан ордер на арест Плахотнюка

Проблема в том, как вернуть украденные и выведенные из Молдавии деньги

Попытка, предпринятая в четверг молдавской оппозицией отправить в отставку генерального прокурора страны Александра Стояногло, провалилась. И уже к вечеру четверга прокуратура потребовала новый ордер на арест беглого молдавского олигарха, главного обвиняемого по делу о краже миллиарда из банковской системы страны, Влада Плахотнюка.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и вынес мандат на заочный арест», – сообщил прокурор Ион Каракуян.

Напомним, ранее Плахотнюку уже была избрана мера пресечения – заключение под стражу, олигарха обвиняют в отмывании денег и финансовых махинациях в особо крупных размерах. Тогда Плахотнюка вызывали на допрос через социальные сети, поскольку местонахождение его не известно.

В понедельник, 18 мая, Александр Стояногло заявил на брифинге, что у следствия есть уже достаточно доказательств того, что «основным бенефициаром кражи миллиарда евро из банков страны является Владимир Плахотнюк». Новый ордер на арест был затребован в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми Плахотнюку в ходе расследования дела о «краже миллиарда».

«У нас имеются неопровержимые доказательства того, что именно гражданин Плахотнюк является получателем денег, которые поступили в виде кредитов от BEM через группу Илана Шора, который также находится в международном розыске, и впоследствии были покрыты финансовыми средствами Национального банка Молдавии»,

– заявил Стояногло. После чего оппозиция потребовала от Конституционного суда признать назначение Стояногло на пост генпрокурора незаконным. Однако попытка провалилась, а, следовательно, следствие будет продолжаться.

В связи с тем, что во время следствия были открыты новые обстоятельства, а Плахотнюку предъявлены новые обвинения, прокуратура готовит новое представление в Соединённые Штаты о выдаче Владимира Плахотнюка молдавскому правосудию.

Беглого олигарха разыскивает и МВД России за незаконный вывод денег (речь идёт о так называемой мошеннической схеме «молдавский ландромат»), покушение на убийство и организацию международного наркотрафика.

По мнению политического эксперта Вячеслава Ионицэ, главное в этом – вернуть деньги в страну.

«Можно человека засудить на много лет, а деньги так и не вернутся к нам никогда, если они находятся в другой стране. Сегодня проблема не столько в наказании за кражу государственных денег, сколько в их возврате в страну. Деньги ведь не растворились, они где-то осели. Если Молдова не накажет тех, кто украл эти деньги, они рано или поздно всплывут в других странах. Молдова в этом случае рискует потерять их навсегда»,

– считает эксперт IDIS «Viitorul».