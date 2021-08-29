В Молдавии ввели оригинальный запрет в школах. Журналистка вывела русскую закономерность

В Молдавии власти запретили школам с русским языком обучения проводить набор учеников.

В Молдавии власти снова стали бороться с русским языком в системе образования. В Кишеневе школам с русским языком обучения запретили набирать учащихся в первые и десятые классы.

Борьба с русскими школами на муниципальном уровне. Удивительным образом в списке мэрии Кишинева о запрете набора в первые и десятые классы в большинстве гимназии и лицеи с русским языком преподавания

- цитирует Красная весна Telegram-канал молдавской журналистки Елены Левицкой-Пахомовой.

Решение властей вызвало волну возмущения у родителей, люди чувствуют озлобленность за такое пренебрежение к судьбам своих детей.

Левицкая-Пахомова подчеркивает: "Впечатления абсолютного безразличия властей к человеческим судьбам".

Журналистка подчеркивает, что власть президента Майи Санду в Молдавии может игнорировать право граждан выбирать язык обучения в школах.

Дискриминация русского языка в Молдавии поддерживается властями, ранее Конституционный суд республики отменил действие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения