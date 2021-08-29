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В Молдавии ввели оригинальный запрет в школах. Журналистка вывела русскую закономерность
29 августа 2021, 13:35 • 45 • Политика
В Молдавии власти запретили школам с русским языком обучения проводить набор учеников.
В Молдавии власти снова стали бороться с русским языком в системе образования. В Кишеневе школам с русским языком обучения запретили набирать учащихся в первые и десятые классы.
- цитирует Красная весна Telegram-канал молдавской журналистки Елены Левицкой-Пахомовой.
Решение властей вызвало волну возмущения у родителей, люди чувствуют озлобленность за такое пренебрежение к судьбам своих детей.
Левицкая-Пахомова подчеркивает: "Впечатления абсолютного безразличия властей к человеческим судьбам".
Журналистка подчеркивает, что власть президента Майи Санду в Молдавии может игнорировать право граждан выбирать язык обучения в школах.
Дискриминация русского языка в Молдавии поддерживается властями, ранее Конституционный суд республики отменил действие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения
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