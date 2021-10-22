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В Молдавии введён режим ЧП из-за нехватки природного газа

22 октября 2021, 16:45  •  116 • Политика
Молдавия ввела режим ЧП из-за нехватки природного газа.
Решение о режиме ЧП было принято в пятницу, 22 октября, парламентом Молдавии. В ходе заседания парламентарии пришли к выводу, что действовать такое положение должно 30 дней - до 20 ноября.
Как заявил вице-спикер Михай Попшой, инициативу поддержали 55 депутатов. Принятое решение означает, что в Молдавии будет действовать ускоренный режим закупки газа, и средства на это выделят из государственного бюджета. Комиссия по режиму ЧП сможет принимать любые экстренные меры. В том числе вводить режим так называемого рационального потребления топлива.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии.
В стране 13 октября был введён "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения.
Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объёмов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

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