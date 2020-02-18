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В Молдавии впервые создано теневое правительство

18 февраля 2020, 16:24  •  26 • Украина
Демократы готовы к возвращению во власть
Впервые за всю историю Молдавии в стране создано теневое правительство по инициативе Демократической партии (ДПМ).
Национальный политический совет ДПМ на своём заседании назначил 11 новых вице-председателей, каждый из которых будет отвечать за конкретную сферу – внешнюю политику, экономику, юстицию, оборону, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, социальную сферу, молодёжную политику и общественный порядок.
«Мы решили, что создадим теневое правительство, состоящее из вице-председателей партии, с тем, чтобы ДПМ эффективно контролировала деятельность властей»,
– сказал председатель Демократической партии Павел Филип, представляя своих заместителей.
По его словам, на заседаниях Национального политического совета не раз обсуждалась концепция процесса перезагрузки Демократической партии, было много предложений и разнообразных идей. Одно несомненно, уверен Филип, все члены Демократической партии желают видеть партию современной и с проевропейской ориентацией.
Теневое правительство, по замыслу Нацполитсовета ДПМ, будет работать по всем министерским направлениям. Все критические замечания будут немедленно направляться действующему кабинету министров. Председатель ДПМ Павел Филип уверен – настоящего, работоспособного Кабинета министров без участия в его работе Демократической партии, не может быть
«В Молдове не было и не может быть эффективного правительства без участия Демпартии. Твёрдо уверен, что следующее правительство в Молдове обязательно будет создано с Демократической партией»,
– заявил Павел Филип журналистам.
Однако политический аналитик Михаил Амерберг уверен, что в планах у демократов не только подписание совместной с правыми силами Декларации о неизменности европейского курса Молдовы, а нечто большее.
«По всей видимости, депутаты от ДПМ окончательно отделались от шока после бегства Влада Плахотнюка, и им очень хочется снова заполучить министерские портфели. Создание т.н. теневого правительства является ни чем иным как подготовкой «дворцового переворота». Но в одиночку, это сделать невозможно. Демократы явно что-то замышляют и скорее всего, готовится некое соглашение с правыми»,
– считает политолог.
Раскритиковала демократов и созданное ими теневое правительство и депутат Мария Чобану.
По её мнению, всё, что интересует демократов – это получение власти любой ценой.
«Никто из них не хочет блага для граждан. Господин Дьяков хочет управлять. С кем угодно, но быть главным. Павел Филип всё ещё напуган и, кажется, имеет серьёзные причины для беспокойства. Вот почему он хочет, чтобы в кабинете министров были его сторонники»,
– цитирует депутата интернет-издание Stiri.md.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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