В Молдавии впервые создано теневое правительство

Демократы готовы к возвращению во власть

Впервые за всю историю Молдавии в стране создано теневое правительство по инициативе Демократической партии (ДПМ).

Национальный политический совет ДПМ на своём заседании назначил 11 новых вице-председателей, каждый из которых будет отвечать за конкретную сферу – внешнюю политику, экономику, юстицию, оборону, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, социальную сферу, молодёжную политику и общественный порядок.

«Мы решили, что создадим теневое правительство, состоящее из вице-председателей партии, с тем, чтобы ДПМ эффективно контролировала деятельность властей»,

– сказал председатель Демократической партии Павел Филип, представляя своих заместителей.

По его словам, на заседаниях Национального политического совета не раз обсуждалась концепция процесса перезагрузки Демократической партии, было много предложений и разнообразных идей. Одно несомненно, уверен Филип, все члены Демократической партии желают видеть партию современной и с проевропейской ориентацией.

Теневое правительство, по замыслу Нацполитсовета ДПМ, будет работать по всем министерским направлениям. Все критические замечания будут немедленно направляться действующему кабинету министров. Председатель ДПМ Павел Филип уверен – настоящего, работоспособного Кабинета министров без участия в его работе Демократической партии, не может быть

«В Молдове не было и не может быть эффективного правительства без участия Демпартии. Твёрдо уверен, что следующее правительство в Молдове обязательно будет создано с Демократической партией»,

– заявил Павел Филип журналистам.

Однако политический аналитик Михаил Амерберг уверен, что в планах у демократов не только подписание совместной с правыми силами Декларации о неизменности европейского курса Молдовы, а нечто большее.

«По всей видимости, депутаты от ДПМ окончательно отделались от шока после бегства Влада Плахотнюка, и им очень хочется снова заполучить министерские портфели. Создание т.н. теневого правительства является ни чем иным как подготовкой «дворцового переворота». Но в одиночку, это сделать невозможно. Демократы явно что-то замышляют и скорее всего, готовится некое соглашение с правыми»,

– считает политолог.

Раскритиковала демократов и созданное ими теневое правительство и депутат Мария Чобану.

По её мнению, всё, что интересует демократов – это получение власти любой ценой.

«Никто из них не хочет блага для граждан. Господин Дьяков хочет управлять. С кем угодно, но быть главным. Павел Филип всё ещё напуган и, кажется, имеет серьёзные причины для беспокойства. Вот почему он хочет, чтобы в кабинете министров были его сторонники»,

– цитирует депутата интернет-издание Stiri.md.