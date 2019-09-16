В Молдавии власти объявили войну олигархам. Кто кого?

Автор:

Латышев Сергей

Депутаты молдавского парламента открыли сегодня осенне-зимнюю сессию, главной задачей которой будет создание условий для практического очищения страны от власти мафии после падения этим летом режима Демократической партии и её экс-главы — главного молдавского олигарха Влада Плахотнюка в результате беспрецедентной операции России, США и Евросоюза.

Перед парламентариями выступил президент Молдавии Игорь Додон, объединивший, рискуя жизнью, пророссийские и прозападные политические силы в борьбе с мафией и сыгравший исключительную роль в антиолигархической революции в стране.

Мы все пошли на этот шаг, потому что это был единственный способ спасти Республику Молдова,

— подчеркнул в своём выступлении Додон.

Президент Молдавии обозначил перед парламентариями главные приоритеты в их дальнейшей деятельности: обеспечить социальную защиту граждан, достойную жизнь и безопасность, добиться конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Додон призвал парламентариев в преддверии выборов в местные органы власти проявить политическую зрелость и взаимное уважение. Он указал также на необходимость изменить ситуацию с дорожной инфраструктурой и демографией.

Мы обещали людям, что они начнут жить лучше. Но для этого нужны эффективное управление и функциональные институты. Нужно перестать ссылаться на проблемы в прошлом. Если мы приняли правление, то взяли на себя обязательство решить проблемы,

— подчеркнул президент. Он призвал депутатов и всех молдаван «выйти из эйфории первого периода и вернуться на землю, к тем реалиям, которые есть».

Президенту Молдавии Игорю Додону легче добиться от Москвы скидки на газ, чем сохранить тандем свергших при поддержке извне режим олигарха Плахотнюка политических сил, смотрящих, с одной стороны, на Россию, с другой — на Запад. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

С небес на землю

Борьба с коррупцией, подмявшей под себя молдавское государство, — это действительно главная задача, стоящая перед новой властью, без решения которой все остальные являются вторичными. Потому что к ним будет невозможно приступить, не решив первую.

Банкиры, судьи, чиновники, полицейские, провластные политики, депутаты — все они были частью опутавшей страну коррупционной системы, покончить с которой за пару месяцев невозможно. Между тем с фронта борьбы с коррупцией, открытого сразу после падения режима Плахотнюка, поступает противоречивая информация. Начатая новой властью чистка идёт очень туго. Ещё никто из депутатов, уличённых в коррупции, не лишён парламентской неприкосновенности. В прицел правоохранителей попадает всякая мелочь. Ни один из крупных олигархов, даже причастных к знаменитой краже миллиарда долларов из молдавской финансовой системы в 2014 году, не угодил за решётку. Плахотнюк, бежавший 14 июля этого года из страны, после того как накоротке переговорил с послом США, прочно обосновался на своей вилле в Майями (штат Флорида), хотя в Молдавии и в России против него возбуждены уголовные дела.

В последнем случае ему вменяют в вину покушение на убийство и занятие наркобизнесом. В чём в Молдавии обвиняют Плахотнюка, пока не разглашается. «Покончил жизнь самоубийством» ближайший соратник Плахотнюка, знавший всё о преступных схемах беглого олигарха, в том числе о ведении криминальных дел с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Между тем чем больше проходит времени с устранения Плахотнюка, тем труднее будет предъявить ему конкретные обвинения, тем сложнее становится изъять его собственность, нажитую, понятно, преступным путём, ибо олигарх вовсе не родился богачом.

Плахотнюк «похудел», но хватит ли этого?

Так, по данным издания Ziarul de Garda, обосновавшийся в США Плахотнюк распродаёт своё имущество в Молдавии. Он продал, в частности, четыре автомобиля и три объекта недвижимости на сумму около 10,8 миллиона лей (свыше 600 тысяч долларов). В том числе квартиру в центре Кишинёва, которую купил… бывший спикер парламента Андриан Канду, крёстный Плахотнюка и его ближайший соратник. Ранее экономический портал MoldStreet сообщил, что Плахотнюк продал на Тайваньской бирже свою долю в молдавской компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG. Это всё или только верхушка айсберга?

Другой соратник Плахотнюка — выше упоминавшийся Юрий Лункашу, муж его сестры, был найден месяц назад мёртвым под Кишинёвом. В элитном районе молдавской столицы ему принадлежал, в частности, «Белый дом» — огромное здание с приусадебным участком, построенное в стиле резиденции американских президентов. Лункашу был учредителем нескольких компаний, занимавшихся бизнесом в строительстве, изготовлением мебели, продажей сигарет. И занимался много чем ещё, что его и погубило.

Полностью дискредитированная Плахотнюком Демократическая партия, вероятно, на его же деньги проводит ребрендинг. Её новый лидер экс-премьер Павел Филип, в недавнем прошлом близкий человек опального олигарха, заявляет: «Партии надо вынести урок из своих ошибок и идти вперёд. ДПМ снова станет популярной, уважаемой и любимой партией».

И ведь, положа руку на сердце, нельзя полностью исключать, что такое однажды может произойти. Так как мафия у власти в странах типа Молдавии способна лучше решать некоторые волнующие людей конкретные проблемы, чем говоруны-идеалисты, хотя её власть — и в большом, и малом — всегда унизительна.

Беглый молдавский олигарх Влад Плахотнюк по-прежнему имеет в Молдавии своих людей. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com

За всё придётся держать ответ

Поэтому вопрос о том, получится ли у новой молдавской власти избавить страну от мафии и коррупции, удастся ли новым властям успешно завершить «комплексный процесс перезагрузки» Молдавии, пока остаётся открытым. Особенно если случится так, что контролирующие парламент пророссийские социалисты и верховодящие в правительстве прозападные партии блока ACUM начнут отклоняться от своей заявленной цели — вырвать Молдавию из лап мафии до выяснения отношений между собой — и займутся последним раньше времени. Или, что ещё хуже, попытаются усилиться за счёт сотрудничества с частью бывших людей Плахотнюка.

И сможет ли вообще новая власть работать на практике так же эффективно, как она умеет использовать свой язык? Открывшаяся сегодня парламентская осенне-зимняя сессия сможет дать ответ на эти вопросы.