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В Молдавии в день выборов призвали к воссоединению с Россией

11 июля 2021, 20:35  •  212 • Политика
В Молдавии участвующий в парламентских выборах политик призвал провести референдум о вхождении в Россию.
Глава партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз в ходе голосования на досрочных выборах в парламент Молдавии призвал организовать референдум о вхождении республики в состав России.
"Проголосовал за будущее Молдавии в составе России!", - написал политик в Facebook.
Он подчеркнул, что придерживается этой неоднократно озвученной позиции. "Патриоты Молдовы" не входит в парламент, однако неоднократно призывала за вхождение страны в Россию на правах отдельного федеративного субъекта.
В Молдавии 11 июля проходят досрочные парламентские выборы, депутатов избирают на четыре года. Явка на выборах превысила 33%, выборы уже признаны состоявшимися.
В выборах участвуют 22 партии, основная борьба развернулась между блоком "Коммунисты и социалисты", который возглавляют два экс-президента Игорь Додон и Владимир Воронин, и партией нынешнего президента Майи Санду.

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