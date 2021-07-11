В Молдавии в день выборов призвали к воссоединению с Россией

В Молдавии участвующий в парламентских выборах политик призвал провести референдум о вхождении в Россию.

Глава партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз в ходе голосования на досрочных выборах в парламент Молдавии призвал организовать референдум о вхождении республики в состав России.

"Проголосовал за будущее Молдавии в составе России!", - написал политик в Facebook.

Он подчеркнул, что придерживается этой неоднократно озвученной позиции. "Патриоты Молдовы" не входит в парламент, однако неоднократно призывала за вхождение страны в Россию на правах отдельного федеративного субъекта.

В Молдавии 11 июля проходят досрочные парламентские выборы, депутатов избирают на четыре года. Явка на выборах превысила 33%, выборы уже признаны состоявшимися.

В выборах участвуют 22 партии, основная борьба развернулась между блоком "Коммунисты и социалисты", который возглавляют два экс-президента Игорь Додон и Владимир Воронин, и партией нынешнего президента Майи Санду.