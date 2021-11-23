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В Молдавии усомнились, что русские отключат газ. "Не видим мотива" - Спыну

23 ноября 2021, 21:50  •  165 • В мире
В Молдавии пообещали до конца недели закрыть задолженность перед "Газпромом".
В Молдавии рассчитывают на очередной раунд переговоров по поставкам газа из России. Как заявил в эфире телеканала Publika вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, задолженность по газу, о которой ранее говорили в "Газпроме", будет погашена до конца недели.
При этом чиновник выразил уверенность, что короткая просрочка платежей не станет поводом для приостановки поставок газа.
Он отметил, что этому нет ни одного рационального, обоснованного мотива.
"Мы проинформируем "Газпром" о всех мерах правительства. Посмотрим, какая будет реакция", - добавил Спыну.
Также молдавский вице-премьер анонсировал новую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что "Молдовагаз" должен предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой "Газпрома", чтобы объяснить ему действия правительства", - заявил Спыну в эфире.

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