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В Молдавии требуют отозвать посла ЕС

07 августа 2020, 12:20  •  50 • Украина
Партия «Шор» обвинила посла ЕС во вмешательстве во внутренние дела страны
В Молдавии вновь недовольны главой представительства Евросоюза в Кишинёве Петером Михалко. На этот раз против европейского дипломата выступила оппозиционная партия «Шор», которая в четверг, 6 августа, устроила митинг под стенами здания, в котором размещается делегация Евросоюза.
Причиной недовольства «шоровцев» послужило выступление Михалко в эфире телеканала RTR Moldova. Дипломат обвинил лидера партии «Шор» Илана Шора (который находится в бегах и скрывается в Израиле от молдавского правосудия) в участии в краже миллиарда из банковской системы Молдовы. В партии «Шор» заявили, что гражданин ЕС не имеет права вмешиваться в молдавское правосудие и во внутренние дела Молдавии.
Непонятно, что не понравилось соратникам беглого олигарха – ведь из Молдовы он сбежал потому, что его вместе с другим олигархом-миллиардером Владом Плахотнюком назвали основными бенефициарами «кражи века». Кроме того, олигархов обвиняют в том, что они причастны к концессии Кишинёвского международного аэропорта, который власти Молдовы пытаются вернуть в государственную собственность, но пока безуспешно.
Тем не менее, митинг протеста состоялся, митингующие пришли с плакатами, на которых написали нормы международного права и национального молдавского законодательства, запрещающие внешнее вмешательство в дела независимого государства.
«Петер Михалко фактически открыто потребовал вынести Илану Шору обвинительный приговор по спорному делу, которое многие эксперты, политики и значительная часть общества считают политически мотивированным. Это давление на судей и систему юстиции, особенно если учитывать, что такому же давлению судей подвергают и нынешние власти. Республика Молдова – суверенное и независимое государства, и любая попытка поддержать узурпацию власти представляет собой преступление против народа. Мы разделяем стремление к настоящему правосудию, а не телевизионному, основанному на заявлениях Петера Михалко»,
– говорится в заявлении партии «Шор», которое на английском языке зачитала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
По мнению председателя Оргеевского района Дина Цуркана, Петер Михалко фактически дал указание молдавскому суду вынести Илану Шору обвинительный приговор.
«Да, Европейский союз помогал и помогает Республике Молдова, за что мы очень благодарны. Но это не значит, что господину послу позволено что угодно. ЕС всегда призывал молдавские власти не допускать вмешательства в правосудие. Но господин Михалко ведёт себя иначе»,
– заявил Дину Цуркану.
Акция протеста завершилась тем, что протестующие направили Делегации Евросоюза ноту протеста, осудив высказывания Петера Михалко в эфире молдавского телевидения и потребовав отозвать посла.
Однако Петер Михалко не стал молчать и опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на отчёт Kroll, составленный международными экспертами по результатам расследования «кражи века».
В отчёте, в частности, говорится, что Илану Шору принадлежат 77 компаний, которые принимали участие в схеме вывода денег из банковской системы Молдавии.
Это не первое недовольство Петером Михалко. На 19 августа уже анонсирован митинг в Гагаузии также посвящённый протесту против главы европейской делегации в Молдове – его обвиняют в «крышевании» схем по присвоению западных грантов.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг партии «Шор» у здания делегации Евросоюза, источник – Пресс-служба партии «Шор»

Фонд Стратегической Культуры

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