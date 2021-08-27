В Молдавии требуют отозвать подпись Санду под декларацией «Крымской платформы»

«Майя Санду сделала большую ошибку, позволив втянуть себя в геополитику»

Конгресс русских общин (КРО) Молдавии выступил с заявлением, в котором потребовал, чтобы президент Майя Санду отозвала свою подпись, «неосмотрительно поставленную под декларацией участников саммита «Крымская платформа», который проходил в Киеве».

«Президент Майя Санду сделала большую ошибку, позволив втянуть себя в геополитические разборки между Востоком и Западом. Её участие в саммите «Крымской платформы» перечёркивает наши надежды на выстраивание с Россией дружеских, взаимоуважительных и партнёрских отношений»,

– говорится в заявлении, текст которого зачитал председатель КРО Валерий Клименко на пресс-конференции в четверг, 26 августа.

По его словам, внешняя политика новой власти Молдавии не отвечает интересам населения и в дальнейшем обязательно приведёт к новым тяжёлым последствиям для страны. И пока этого не произошло, КРО советует президенту отозвать свою подпись.

«Мы напоминаем, что высокопоставленные чиновники, позволявшие антироссийские демарши (Михай Гимпу, Влад Плахотнюк и др.) рано или поздно оказывались на обочине молдавской политики. Эта участь, судя по последним внешнеполитическим шагам Майи Санду, уготована и ей»,

– говорится в документе.

Заявление в тот же день было передано в Администрацию президента.

Напомним, Майя Санду поставила свою подпись под декларацией, принятой на саммите «Крымская платформа». Подписавшиеся пообещали «оказывать давление на Россию с целью прекращения временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией».

Однако сама Майя Санду уверена – она проводит самую настоящую сбалансированную внешнюю политику и, самое главное, исключительно в интересах простых молдаван.

«Как я всегда говорила, внешняя политика Молдовы основывается на интересах граждан республики. И в дальнейшем мы будем продвигать такую политику, которая будет приносить преимущества каждому гражданину Молдовы, независимо от того, говорим мы про Восток или Запад»,

– заявила Майя Санду, выступая на брифинге в четверг.

Однако в Москве предупредили, что Россия будет вынуждена «рассматривать участие отдельных стран как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации», а это в дальнейшем не может не сказаться на двусторонних отношениях.

Вот только сама Санду не сомневается в том, что всё делает правильно, продемонстрировав всему миру «солидарность с самыми слабыми, с самыми безнадёжными, с самыми зависимыми государствами Европы», отметил израильский политолог Яков Кедми.