Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
Главная / Украина

В Молдавии создан левый блок ПСРМ-ПКРМ

13 мая 2021, 01:55  •  83 • Украина
Перед выборами объединяет все левые силы и Гагаузия
Накануне выборов в Молдавии создан предвыборный левый блок – Партия коммунистов (ПКРМ) приняла решение объединиться с партией социалистов (ПСРМ) для участия в парламентских выборах, которые назначены на 11 июля.
«Предварительная работа по созданию единого предвыборного блока завершилась личной встречей лидеров ПСРМ и ПКРМ – Игоря Додона и Владимира Воронина. Обоюдное согласие на создание блока «Социалисты и коммунисты» существует. Впереди согласование кадровых, организационных и юридических вопросов»,
– сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
О необходимости объединения всех левых сил Молдавии глава ПСРМ Игорь Додон говорил ещё в январе, призывая к объединению для противостояния «проевропейским» партиям, которые сегодня уверены, что не только пройдут в парламент, но и получат там большинство.
В Гагаузии также обеспокоены перспективой создания в парламенте «правого» большинства, при котором вся власть окажется в руках прорумынских политиков. Майя Санду уже открыто говорит о важности объединения с Румынией и о партнёрстве с НАТО, а также о поддержке «европейских ценностей», в том числе и ЛГБТ, – всё это не может не беспокоить граждан Гагаузии, говорится в заявлении новой политической силы «Народный союз».
«Представители гражданского общества Гагаузии уверены, что существует риск развития украинского сценария политических событий – может реализоваться план по зачистке ‎всего, что связано с национальной самобытностью и русским миром. Чтобы не допустить подобного развития событий, в ближайшие дни будет проведено учредительное собрание Общественной платформы «Народный союз»,
– заявил на брифинге основатель Народного антикризисного штаба Виктор Петров.
По его словам, «Народный союз» объединит усилия с левыми партиями.
Молдавский политолог Дионис Чинуша уверен: решение о создании политического предвыборного блока ПСРМ – ПКРМ является рациональным, это поможет левым силам не потерять свои позиции в парламенте, а коммунисты снова будут представлены в законодательном органе.
«Таким образом, ПКРМ вернётся в парламент после семи лет отсутствия, а левые силы смогут получить столько же мандатов, сколько у них было в распущенном парламенте, а может, и больше. Объединение социалистов и коммунистов мобилизует всех левых избирателей в ущерб партиям Усатого и даже Шора»,
– прогнозирует политолог.
Вечером в среду стало известно – ПСРМ и ПКРМ официально подписали соглашение о создании электорального блока.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
11 мая 2021, 20:35
Зеленский выступил со странным заявлением о безопасности Украины
12 мая 2021, 16:45
Гордон доболтался: Порошенко подал в суд на журналиста за "сговор с Путиным"
12 мая 2021, 13:05
За кого из российских политиков проголосует миллион избирателей Донецка и Луганска?
11 мая 2021, 22:25
На Украине заявили, что вступлению в НАТО мешает российское электричество
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.