В Молдавии создан левый блок ПСРМ-ПКРМ

Перед выборами объединяет все левые силы и Гагаузия

Накануне выборов в Молдавии создан предвыборный левый блок – Партия коммунистов (ПКРМ) приняла решение объединиться с партией социалистов (ПСРМ) для участия в парламентских выборах, которые назначены на 11 июля.

«Предварительная работа по созданию единого предвыборного блока завершилась личной встречей лидеров ПСРМ и ПКРМ – Игоря Додона и Владимира Воронина. Обоюдное согласие на создание блока «Социалисты и коммунисты» существует. Впереди согласование кадровых, организационных и юридических вопросов»,

– сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

О необходимости объединения всех левых сил Молдавии глава ПСРМ Игорь Додон говорил ещё в январе, призывая к объединению для противостояния «проевропейским» партиям, которые сегодня уверены, что не только пройдут в парламент, но и получат там большинство.

В Гагаузии также обеспокоены перспективой создания в парламенте «правого» большинства, при котором вся власть окажется в руках прорумынских политиков. Майя Санду уже открыто говорит о важности объединения с Румынией и о партнёрстве с НАТО, а также о поддержке «европейских ценностей», в том числе и ЛГБТ, – всё это не может не беспокоить граждан Гагаузии, говорится в заявлении новой политической силы «Народный союз».

«Представители гражданского общества Гагаузии уверены, что существует риск развития украинского сценария политических событий – может реализоваться план по зачистке ‎всего, что связано с национальной самобытностью и русским миром. Чтобы не допустить подобного развития событий, в ближайшие дни будет проведено учредительное собрание Общественной платформы «Народный союз»,

– заявил на брифинге основатель Народного антикризисного штаба Виктор Петров.

По его словам, «Народный союз» объединит усилия с левыми партиями.

Молдавский политолог Дионис Чинуша уверен: решение о создании политического предвыборного блока ПСРМ – ПКРМ является рациональным, это поможет левым силам не потерять свои позиции в парламенте, а коммунисты снова будут представлены в законодательном органе.

«Таким образом, ПКРМ вернётся в парламент после семи лет отсутствия, а левые силы смогут получить столько же мандатов, сколько у них было в распущенном парламенте, а может, и больше. Объединение социалистов и коммунистов мобилизует всех левых избирателей в ущерб партиям Усатого и даже Шора»,

– прогнозирует политолог.

Вечером в среду стало известно – ПСРМ и ПКРМ официально подписали соглашение о создании электорального блока.