В Молдавии сорвали чрезвычайное заседание парламента

«На восстановление молдавской экономики потребуются годы»

2 апреля в Кишинёве должно было состояться чрезвычайное заседание парламента, на котором планировалось заслушать отчёт правительства о поддержке граждан и бизнеса во время введённого режима чрезвычайного положения.

Однако заседание парламента закончилось, так и не начавшись – на заседание пришло всего 39 депутатов. В связи с отсутствием кворума чрезвычайное заседание парламента не состоялось.

Премьер-министру Ионе Кику пришлось выступить с докладом в пресс-центре парламента. Премьер представил проект, который правительство утвердило накануне «под свою ответственность».

Кабмин взял на себя ответственность провести корректировку государственного бюджета с учётом существующих вызовов, чтобы смягчить удар пандемии по гражданам Молдовы и по экономике страны. Меры предусматривают увеличение и расширение социальной поддержки граждан уязвимой категории и потерявших работу в связи с введением карантина, а также поддержку предпринимателей, обозначив ряд льгот по уплате налогов и патентов.

Депутаты парламентской оппозиции раскритиковали представленные меры по борьбе с пандемией и поддержке населения и бизнеса, обвинив правительство в том, что под видом борьбы оно продвигает некие свои корыстные интересы.

Тем не менее, никто не выдвинул вотум недоверия правительству, анонсированный накануне оппозиционными депутатами.

«PAS не будет опротестовывать эти инициативы, поскольку сейчас мы находимся в особой ситуации», – заявил глава парламентской фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гроссу.

Не решилась выдвигать вотум недоверия и фракция партии «Платформа Достоинство и правда» (DA), хотя также подвергла критике все действия Кабмина.

«Правительство хорошо понимает, что в условиях пандемии коронавируса и социально-экономического кризиса было бы верхом безответственности выдвигать вотум недоверия и начинать разборки в парламенте. Они знают, что мы более ответственные и поэтому решили так поступить. И специально добавили в законопроект детали, которые не имеют никакого отношения к чрезвычайному положению»,

– заявил депутат от DA Александр Слусарь.

Между тем премьер-министр признал, что последствия пандемии коронавируса для молдавской экономики будут разрушительны. «Если чрезвычайная ситуация продлится дольше чем планировалось, молдавскую экономику ожидает спад, доходы госбюджета резко снизятся, придётся пересматривать многие запланированные расходы, а последующее восстановление экономики может затянуться на несколько лет, причём для восстановления понадобятся внешние займы», – сказал Ион Кику на брифинге. По его словам, ситуация на сегодняшний день непредсказуемая.