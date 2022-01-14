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В Молдавии сообщили о странной череде смертей пациентов с расстройством психики
14 января 2022, 22:15 • 104 • В мире
Согласно данным, в республике скончались почти сто пациентов, находившихся на лечении в специализированных учреждениях.
Всего за год в Молдавии умерли 97 человек, находившихся на лечении в психиатрических учреждениях страны. Как передаёт "Царьград.Молдова", эти данные представлены Офисом народного адвоката.
Согласно отчёту ведомства, ситуация в системах психиатрической помощи и размещения людей с особыми потребностями, удручающая.
Так, за прошлый год в 159 случаях агрессии врачи прибегали к процедурам усмирения пациентов. Некоторые были привязаны ремнями к кроватям, некоторым вводили "парализующие" препараты.
Кроме того, было зарегистрировано 66 случаев телесных повреждений среди больных, включая один случай падения из окна 2-го этажа больницы.
Всего за прошлый годы зафиксировано 97 случаев смертей в спецучреждениях - самому младшему было восемь лет, а самому старшему - 88.
Причинами смерти пациентов в том числе называются сердечно-сосудистые заболевания, а также осложнения после COVID-19.
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