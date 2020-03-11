Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианос...
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
Игорь Панарин: Мировая политика Нефть: русский контрудар
"Прикрывают насилие на Донбассе": Журналист рассказал о "большой ...
Главная / Украина

В Молдавии с 11 марта запрещены митинги и закрыты школы

11 марта 2020, 13:35  •  91 • Украина
В стране объявлен оранжевый уровень опасности
Первый случай заражения коронавирусом в Молдове был выявлен у женщины, прилетевшей самолётом из Италии, 7 марта. Вместе с ней в самолёте находилось 145 пассажиров, которых предупредили о необходимости двухнедельного карантина в домашних условиях. Этим рейсом летело и несколько граждан Украины.
10 марта министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила о двух новых случаях заражения коронавирусом, всего на вечер этого дня в Молдове было три человека с установленным диагнозом коронавируса COVID-19, все они вернулись из Италии.
Кроме того, ещё десять взрослых и двое детей находятся под подозрением на заражение коронавирусом.
Напомним, в Италии по официальным данным работает более 300 тысяч молдаван, по неофициальным – их больше, минимум, вдвое.
В тот же день на заседании правительства было принято решение о закрытии с 11 марта всех дошкольных и школьных заведений в стране на две недели. Высшие учебные заведения будут сами принимать решения о закрытии на карантин.
Также с 11 марта вступает в силу запрет на все массовые мероприятия в Молдове, в том числе спортивные соревнования, футбольные матчи, концерты, выставки и уличные протесты. За исполнением решения правительства будет следить полиция.
В Молдове объявлен оранжевый уровень опасности в связи с риском распространения коронавируса.
Ожидается, что заболевших будет больше, во многом, «благодаря» тому злополучному самолёту, на котором прибыла в Молдову из Италии первая заболевшая женщина. Дело в том, что самолёт прилетел в Кишинёв утром и улетел без обработки салона – таким образом, количество потенциально заражённых увеличилось в два раза. За день самолёт сделал ещё два рейса (тоже без обработки салона). Кроме того, не всех пассажиров, летевших с заболевшей женщиной одним рейсом, пока удалось найти – при заполнении эпидемиологической карты они каким-то образом вписали недостоверные данные. Таких оказалось десять человек.
Но уже с 12 марта авиакомпания Air Moldova прекращает все полёты в Италию, пока предположительно по 31 марта.
Президент Молдовы Игорь Додон обратился к гражданам страны, уверяя, что «все государственные учреждения подготовлены к преодолению кризиса, они мобилизованы, работают непрерывно в режиме полной готовности, а действия правительства оперативны, что отметили и представители Всемирной организации здравоохранения в Кишинёве».
Глава государства призвал всех граждан и всех политиков «приложить совместные усилия и ответственно отнестись к преодолению кризиса, вызванного коронавирусом».
«Обстановка в нашем обществе может ещё более ухудшиться из-за паники, которая может возникнуть в том числе по вине некоторых политиков, спекулирующих на этой теме и подогревающих страхи, лишь бы заработать политические дивиденды. Призываю всё общество сохранять спокойствие, поскольку власти заранее подготовились к встрече с опасностью»,
– заявил президент.
Он также обратился к молдаванам из диаспоры с просьбой – прежде чем возвращаться домой, убедиться в том, что они здоровы.
Экс-премьер Майя Санду тут же раскритиковала обращение Игоря Додона к молдавской диаспоре, заявив, что власти не имеют права запрещать людям возвращаться домой и из Италии, и из других стран.
Между тем, именно молдавская диаспора в Италии представляет реальную угрозу для Молдавии.
И уже к вечеру вторника в кишинёвских магазинах выстроились очереди – люди запасались продуктами и предметами первой необходимости. Призывы президента не создавать панику не подействовали – молдаване сметали с магазинных полок гречку, макароны, консервы, мыло и спички.
Соб. корр. ФСК
На фото. Премьер-министр Ион Кику и министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в инфекционной больнице Кишинёва, источник – Пресс-служба Правительства Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 16:35
Проект «Анти-Россия» стал пожирать украинских олигархов
10 марта 2020, 19:35
В Киеве рассказали, как российский рубль обрушил курс гривны
10 марта 2020, 16:35
Кобзарь — борец с советской властью, соратник Бандеры. Львовский канал опозорился в день рождения Шевченко
10 марта 2020, 17:35
Киевские радикалы назвали падение нефтяных цен «победой над Россией»
10 марта 2020, 16:35
Для обслуживания долгов Украине придется продать землю
10 марта 2020, 20:35
Правосудие, которое нельзя снимать
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись на...
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.