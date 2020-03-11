В Молдавии с 11 марта запрещены митинги и закрыты школы

В стране объявлен оранжевый уровень опасности

Первый случай заражения коронавирусом в Молдове был выявлен у женщины, прилетевшей самолётом из Италии, 7 марта. Вместе с ней в самолёте находилось 145 пассажиров, которых предупредили о необходимости двухнедельного карантина в домашних условиях. Этим рейсом летело и несколько граждан Украины.

10 марта министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила о двух новых случаях заражения коронавирусом, всего на вечер этого дня в Молдове было три человека с установленным диагнозом коронавируса COVID-19, все они вернулись из Италии.

Кроме того, ещё десять взрослых и двое детей находятся под подозрением на заражение коронавирусом.

Напомним, в Италии по официальным данным работает более 300 тысяч молдаван, по неофициальным – их больше, минимум, вдвое.

В тот же день на заседании правительства было принято решение о закрытии с 11 марта всех дошкольных и школьных заведений в стране на две недели. Высшие учебные заведения будут сами принимать решения о закрытии на карантин.

Также с 11 марта вступает в силу запрет на все массовые мероприятия в Молдове, в том числе спортивные соревнования, футбольные матчи, концерты, выставки и уличные протесты. За исполнением решения правительства будет следить полиция.

В Молдове объявлен оранжевый уровень опасности в связи с риском распространения коронавируса.

Ожидается, что заболевших будет больше, во многом, «благодаря» тому злополучному самолёту, на котором прибыла в Молдову из Италии первая заболевшая женщина. Дело в том, что самолёт прилетел в Кишинёв утром и улетел без обработки салона – таким образом, количество потенциально заражённых увеличилось в два раза. За день самолёт сделал ещё два рейса (тоже без обработки салона). Кроме того, не всех пассажиров, летевших с заболевшей женщиной одним рейсом, пока удалось найти – при заполнении эпидемиологической карты они каким-то образом вписали недостоверные данные. Таких оказалось десять человек.

Но уже с 12 марта авиакомпания Air Moldova прекращает все полёты в Италию, пока предположительно по 31 марта.

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к гражданам страны, уверяя, что «все государственные учреждения подготовлены к преодолению кризиса, они мобилизованы, работают непрерывно в режиме полной готовности, а действия правительства оперативны, что отметили и представители Всемирной организации здравоохранения в Кишинёве».

Глава государства призвал всех граждан и всех политиков «приложить совместные усилия и ответственно отнестись к преодолению кризиса, вызванного коронавирусом».

«Обстановка в нашем обществе может ещё более ухудшиться из-за паники, которая может возникнуть в том числе по вине некоторых политиков, спекулирующих на этой теме и подогревающих страхи, лишь бы заработать политические дивиденды. Призываю всё общество сохранять спокойствие, поскольку власти заранее подготовились к встрече с опасностью»,

– заявил президент.

Он также обратился к молдаванам из диаспоры с просьбой – прежде чем возвращаться домой, убедиться в том, что они здоровы.

Экс-премьер Майя Санду тут же раскритиковала обращение Игоря Додона к молдавской диаспоре, заявив, что власти не имеют права запрещать людям возвращаться домой и из Италии, и из других стран.

Между тем, именно молдавская диаспора в Италии представляет реальную угрозу для Молдавии.

И уже к вечеру вторника в кишинёвских магазинах выстроились очереди – люди запасались продуктами и предметами первой необходимости. Призывы президента не создавать панику не подействовали – молдаване сметали с магазинных полок гречку, макароны, консервы, мыло и спички.