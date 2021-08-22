В Молдавии разбили памятник в честь советских гвардейцев-десантников

Найдут ли виновных в этот раз?

В Молдавии возле села Корпач разбита памятная плита, которая была установлена в честь советских десантников. Она призвана увековечить исторический факт: 26 марта 1944 года советские воины 3-й гвардейской Уманьской дивизии ВДВ гвардии полковника И.Н. Конева первыми вышли на государственную границу СССР на реке Прут. Именно это написано на памятной плите, разбитой вандалами.

Впервые дивизия вступила в бой 26 февраля 1943 года в районе Ляхново (недалеко от Старой Руссы) в составе 1-й Ударной армии Северо-Западного фронта. В числе прочего освобождала от немецко-фашистских захватчиков и их приспешников советскую Украину. Получила почётное наименование Уманьской 19 марта 1944 года – за проявленный героизм в боях за Умань. Десантники преследовали отходящего противника, форсировали Днестр и Прут. За отличия дивизия получила 8 апреля 1944 года орден Суворова 2-й степени, а спустя совсем немного времени – 24 апреля – орден Красного Знамени. Далее гвардейцы-десантники зачищали от фашистской чумы Европу. О капитуляции гитлеровской Германии они узнали, вступив в австрийский Грац. Незадолго до этого – 26 апреля 1945 года – дивизия была награждена орденом Кутузова 2-й степени за доблесть и мужество, проявленные в боях уже на территории Европы.

Стоит сказать, что посягательство на памятную плиту – не первое, в 2018 году памятник был облит краской. Безнаказанно, поскольку виновные в вандализме не были найдены. Как и водится, безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому атака на памятную плиту повторилась. Очень кому-то не нравится в молдавском государстве память об освободительной миссии РККА, без которой никакой Молдавии не существовало бы вовсе.

Посольство России в Молдове назвало разрушение памятной плиты в селе Корпач «провокационной выходкой вандалов» и посчитали, что она «заслуживает справедливой реакции молдавских правоохранительных органов».