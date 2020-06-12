В Молдавии пытаются остановить «политический туризм»

«Расклад сил в парламенте пытаются искусственно изменить, что угрожает национальной безопасности»

В начале недели в молдавском парламенте появился ещё одни «политический турист» – так называют депутатов, перебегающих из одной фракции в другую. Депутат Демократической партии Ангел Агаке покинул ДПМ и присоединился к парламентской группе Pro Moldova. После чего парламентская коалиция большинства (ПСРМ и ДПМ) оказалась в критической ситуации – выход ещё одного депутата будет означать конец коалиции.

В Молдове ни для кого не секрет, что «политический туризм» подразумевает переход в другую фракцию не по идеологическим соображениям, а за деньги – депутатов банально покупают. Такой способ увеличения своей фракции освоил ещё Влад Плахотнюк, ныне беглый олигарх и экс-лидер ДПМ, когда-то он, «купив» себе депутатов из других фракций, захватил власть в стране в свои руки.

Однако переход депутата Ангела Агаке в группу Pro Moldova стал началом конца «политического туризма». Появилась информация о сумме, которую он запросил за «переход», после чего посыпались обвинения и возмущения перешедших ранее: им, как оказалось, заплатили в 2 – 3 раза меньше.

О том, что необходимо положить конец такому «туризму», говорили давно, поэтому предложение ДПМ принять декларацию, осуждающую «политический туризм», поддержали практически все депутаты. Даже те, которые ранее «покупали», даже те, кого ранее «покупали».

«Управление из-за рубежа «политическим туризмом» – это угроза нацбезопасности. Расклад сил в парламенте пытаются искусственно изменить и установить правление в интересах узкой группы лиц. Это попытка узурпации власти группой, которая делает вид, что представляет избирателей, а на самом деле предаёт их интересы. Мы осуждаем коррупцию и никогда не будем голосовать за правительство, в котором будут политические перебежчики», – заявил депутат ДПМ Александр Жиздан, зачитывая текст декларации на заседании парламента 11 июня.

По мнению действующего председателя ДПМ Павла Филипа, раскол в Демократической партии финансируют из-за рубежа экс-лидер партии Владимир Плахотнюк и лидер партии «Шор» Илан Шор. Цель у них вполне конкретная – спровоцировать досрочные парламентские выборы, разрушив парламентское большинство. Необходимо заметить, что это у них почти получилось, осталось «докупить» ещё одного – двух депутатов.

Конечно, на заседании демократам напомнили, что именно их партия положила начало такому явлению в парламенте, как «политический туризм».

«Этот процесс начался при олигархе Владимире Плахотнюке, который возглавлял Демпартию с 2015 по 2019 год. В парламент в 2014 году ДПМ прошла, получив на выборах 19 мандатов. А уже через несколько месяцев создала парламентское большинство из перебежчиков, в конце мандата у ДПМ было почти 60 из 101 депутата»,

– напомнил вице-спикер Александр Слусарь.

А вице-спикер, депутат ДПМ Моника Бабук заявила в четверг, что 6 и 7 июня её коллегам по фракции предложили внушительные суммы.

«Я знаю, что в минувшие выходные у них побывали посланники других фракций со щедрыми предложениями в обмен на уход. Коллеги сказали нам, что им предложили суммы с большим количеством нулей. Я думаю, около миллиона»,

– рассказала вице-спикер в эфире передачи «Политика Натальи Морарь» на телеканале TV8.

Принятие декларации должно спасти парламентскую коалицию, в которой остался 51 депутат – необходимый минимум для голосования и принятия законов. Всего в молдавском парламенте 101 депутат.