В Молдавии притормозили получение кредита от России. Додон приготовился к худшему

Президент Молдавии Игорь Додон объяснился по поводу приостановки получения Молдавией российского кредита. По его словам, он не собирался немедленно подписывать ранее принятый закон о получении кредита в размере 200 млн евро, но аннулирование соглашения грозит негативными последствиями.

В Конституционном суде республики в четверг приняли решение на время приостановить вступление закона о кредите в силу, поскольку необходимо дать оценку данному соглашению.

Как подчеркнул молдавский лидер, приостановка закона не означает, что он не будет утверждён впоследствии.

Додон выразил надежду, что КС понимает, что кризис будет усиливаться и стране понадобятся источники финансирования.

"Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала NTV Moldova.