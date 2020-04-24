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В Молдавии притормозили получение кредита от России. Додон приготовился к худшему

24 апреля 2020, 17:10  •  94 • В мире
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро. Президент страны Игорь Додон заявил, что аннулирование соглашения будет иметь негативный эффект. "КС приостановил вступление в действие закона о получении кредита, это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился", - заявил он.
Президент Молдавии Игорь Додон объяснился по поводу приостановки получения Молдавией российского кредита. По его словам, он не собирался немедленно подписывать ранее принятый закон о получении кредита в размере 200 млн евро, но аннулирование соглашения грозит негативными последствиями.
В Конституционном суде республики в четверг приняли решение на время приостановить вступление закона о кредите в силу, поскольку необходимо дать оценку данному соглашению.
Как подчеркнул молдавский лидер, приостановка закона не означает, что он не будет утверждён впоследствии.
Додон выразил надежду, что КС понимает, что кризис будет усиливаться и стране понадобятся источники финансирования.
"Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала NTV Moldova.

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