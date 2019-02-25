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В Молдавии побеждает партия, выступающая за диалог с Россией
25 февраля 2019, 07:39 • 176 • Политика
После обработки 92,20% протоколов с избирательных участков в Молдавии побеждает партия социалистов, поддерживающая курс действующего президента Игоря Додона и выступающая за диалог с Россией. Сейчас она набирает большую часть голосов (31,67%), отрываясь и от блока ACUM, и от демократов.
После завершения парламентских выборов в Молдавии сейчас уже обработано 92,20% голосов. Судя по данным Центризбиркома страны, в лидерах - социалисты, набравшие к этому времени 31,67% голосов избирателей. Таким образом, пока побеждает партия, поддерживающая курс действующего президента Игоря Додона и выступающая за диалог с Россией.
На второе место с 25,21% голосов вышел оппозиционный блок ACUM.
Третье, чуть отставая, занимают демократы с 24,67% голосами избирателей.
Шестипроцентный барьер также смогла преодолеть партия "Шор", набрав 8,58%.
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