В Молдавии побеждает партия, выступающая за диалог с Россией

После обработки 92,20% протоколов с избирательных участков в Молдавии побеждает партия социалистов, поддерживающая курс действующего президента Игоря Додона и выступающая за диалог с Россией. Сейчас она набирает большую часть голосов (31,67%), отрываясь и от блока ACUM, и от демократов.

После завершения парламентских выборов в Молдавии сейчас уже обработано 92,20% голосов. Судя по данным Центризбиркома страны, в лидерах - социалисты, набравшие к этому времени 31,67% голосов избирателей. Таким образом, пока побеждает партия, поддерживающая курс действующего президента Игоря Додона и выступающая за диалог с Россией.

На второе место с 25,21% голосов вышел оппозиционный блок ACUM.

Третье, чуть отставая, занимают демократы с 24,67% голосами избирателей.

Шестипроцентный барьер также смогла преодолеть партия "Шор", набрав 8,58%.