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В Молдавии озадачились секретной схемой погашения долга "Газпрому"

08 декабря 2021, 22:55  •  162 • Политика
Фото: depositphotos.com
Власти страны подозревают в сговоре с "Газпромом"
Бывший вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь заявил, что договор "Молдовагаз" с "Энергокомом" по погашению платежей за газ России вызывает массу вопросов. Об этом сообщает Stiri.
Больше всего его смущает "секретность" вокруг погашения долга "Газпрому", особенно в свете того, что на платежи были выделены средства из казны правительством Молдавии. 
"Я много раз писал, что эта крупная сделка была заключена со множественными нарушениями юридических процедур. Но будет хуже, если в контракте прямо не будет указано, что переданная сумма является долгом "Молдовагаз" перед "Газпромом" за октябрь-ноябрь и что есть место для интерпретаций в рамках так называемых исторических долгов, которые еще не выплачены", – заявил он.
По его словам, Министерство инфраструктуры страны, скрывая подробности процедуры, выполняет роль "адвоката "Газпрома"". 
В самом же "Молдовагазе" заявляют, что перешли на новую схему выплат российской газовой компании, чтобы избежать повторения октябрьского инцидента с просрочкой платежа. Теперь деньги в Москву поступают ежедневно – так сделали, чтобы выплатить все до 20 декабря, заявил глава молдавской компании РИА "Новости". 
Напомним, договр Молдавии с Россией на поставки газа заключен на пять лет. Согласно его условиям, Кишинев обязан каждый месяц переводить оплату за топливо – взамен в Москве могут пересматривать каждый раз цену за тысячу кубометров. Однако в платежеспособность молдавской стороны верят не многие, пророча повторение просрочки по платежам в будущем. 

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