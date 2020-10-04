В Молдавии официально началась предвыборная кампания

Кандидаты обещают хорошие дороги, хороших людей во власти и Сингапур на месте Молдовы

В пятницу в Молдове официально стартовала президентская кампания – кандидаты на пост президента страны представили свои предвыборные программы. Первым это сделал действующий президент Игорь Додон, рассказав, что его программа «держится на семи столпах: заботе о людях, благоустроенном городе и современном селе, устойчивой экономике, защите и укреплении государственности, внутренней политике, сбалансированной внешней политике, сохранении христианских и традиционных ценностей».

Презентация программы состоялась на строящейся национальной трассе на фоне дорожной техники, на мероприятии присутствовала и команда президента.

«Мы справляемся с непростой эпидемиологической ситуацией. Спасли десятки тысяч жизней. Помогли тем, кто оказался в трудной ситуации. Сохранили экономику нашей страны. Сегодня жизнь ставит перед нами новые вызовы. И я своим решением пойти на второй президентский срок выражаю готовность принять эти вызовы»,

– отметил президент Молдовы.

По его словам, главное, что необходимо будет сделать в стране в последующие годы, – восстановить ирригационную систему, необходимость которой показала засуха этого года, а также изменить политику государства в области сельского хозяйства. Кроме того, улучшить условия для инвесторов, обеспечить гарантии стабильности для бизнеса, заняться газификацией и благоустройством сёл и строительством дорог.

«Нам и всем будущим поколениям нужна благополучная и процветающая Молдавия – нейтральная, дружественная страна, поэтому будем выстраивать равно хорошие отношения с Востоком и Западом. Мы не станем дружить с кем-либо против кого-либо, и не будем противопоставлять себя ни одному из наших партнёров. Мы будем опираться на две главные традиционные ценности нашего народа – на веру в Бога и на семью»,

– констатировал Игорь Додон.

Он особо подчеркнул, что его команда – из молдавских регионов, а не из Гарварда и знает, что нужно простым молдаванам. И осознаёт: времени на эксперименты у страны не осталось.

Представила свою предвыборную программу и главный конкурент действующего президента Молдовы экс-премьер и лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду, которую поддерживают «западные партнёры» и унионисты Молдовы и Румынии. Предвыборная кампания Санду будет проходить под девизом «Пришло время для хороших людей».

«Нашей стране через год 30 лет, и нам нужен президент, который знает, как поставить Молдавию на правильный путь. Нужен президент, который даст надежду на завтрашний день. Мы хотим отпраздновать 30 лет независимости со счастливыми семьями, чтобы это был праздник не нищенства, воровства и болезней»,

– отметила экс-премьер-министр.

И призналась, что она «не идеальна и знает об этом», однако ей «не всё равно, что будет с Молдовой». А к русскоязычным гражданам Молдовы обратилась на русском языке и пообещала отстаивать интересы всех граждан, независимо от их национальности и языка.

Ещё один кандидат в президенты – действующий мэр Бельц и глава «Нашей партии» Ренато Усатый – представлял свою предвыборную программу в одиночестве, объявив о начале «последнего раунда борьбы против олигархов и коррупции», назвав Сингапур примером для Молдовы и пообещав полную смену власти.

О Сингапуре вспоминали и на презентации предвыборной программы ещё одного кандидата в президенты от партии «Шор» Виолетты Ивановой.

«Виолетта Борисовна, как и вся наша команда, идёт на выборы с чёткой программой. Я уверен, что после победы на выборах нашего кандидата, Молдова превратится в маленький Сингапур»,

– выступил на презентации программы разыскиваемый в Молдове за мошенничество глава партии Илан Шор. Правда, выступил по видеосвязи.

Кандидат от Либерально-демократической партии Молдавии Тудор Делиу пообещал установить мир между всеми политическими партиями, политиками и ветвями власти.

Ещё один кандидат – лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе – представил свою программу на сутки позже.

«Я готов идти до конца. Будучи президентом, я исполню решение парламента, определяющее статус захваченного государства. Судебная система будет освобождена и завершит расследование резонансных дел, минимальный доход будет увеличен до 2500 леев. Предложу решения для открытия заводов, обеспечу нормальное функционирование учреждений. Сделаю всё возможное для возрождения сёл, продвижения наших традиционных ценностей, обычаев и культуры»,

– пообещал экс-глава МВД.

По прогнозам молдавских политологов, самые большие шансы встретиться во втором туре у Игоря Додона и Майи Санду, хотя все кандидаты в президенты уверены, что именно они попадут во второй тур.