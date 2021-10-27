Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная / Политика

В Молдавии объяснили помощь Украины и Румынии с газом на фоне переговоров с "Газпромом"

27 октября 2021, 16:20  •  23 • Политика
Фото: depositphotos.com
О конкретных объемах поставок не сообщается
Украина с Румынией пошли навстречу Молдавии, предоставив в долг газовые объемы, которые необходимы местной ГТС для поддержания нужного уровня давления. Такое заявление 27 октября сделали представители "Молдаватрансгаза" в социальных сетях.
Как отмечает источник, Киев предоставил соседям голубое топливо для балансировки ГТС. Республика может использовать его сроком до 31 октября текущего года. Поддержку оказала и Румыния, предоставив услуги в обслуживании системы по передаче газа Молдавии, говорится на странице компании в "Фейсбук".
Кишинев обязуется вернуть долг после того, как страна будет обеспечена необходимым количеством газа для бесперебойной передачи. В пресс-службе компании не стали указывать, о каких конкретных объемах топлива идет речь.
Главным экспортером в страну остается "Газпром". Однако после истечения срока долгосрочного контракта в прошлом месяце стороны так и не смогли достичь соглашения. На октябрь российский монополист зарезервировал для Молдавии прошлогодние объемы. Дефицит топлива в стране составляет 30% от потребностей всей республики.
Ранее издание Financial Times заявило, что "Газпром" предложил Молдавии заключить газовый контракт по выгодной цене в обмен на отказ Кишинева от соглашения свободной торговли с Европейским союзом и приостановление всех согласованных с ним реформ. Источник также утверждает, что российская сторона использует газовый вопрос для решения политической ситуации с Молдовой с целью ее вступления в ЕАЭС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





23
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 01:10
"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турцией, а не перед Россией
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.