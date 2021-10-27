В Молдавии объяснили помощь Украины и Румынии с газом на фоне переговоров с "Газпромом"

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О конкретных объемах поставок не сообщается

Украина с Румынией пошли навстречу Молдавии, предоставив в долг газовые объемы, которые необходимы местной ГТС для поддержания нужного уровня давления. Такое заявление 27 октября сделали представители "Молдаватрансгаза" в социальных сетях.

Как отмечает источник, Киев предоставил соседям голубое топливо для балансировки ГТС. Республика может использовать его сроком до 31 октября текущего года. Поддержку оказала и Румыния, предоставив услуги в обслуживании системы по передаче газа Молдавии, говорится на странице компании в "Фейсбук".

Кишинев обязуется вернуть долг после того, как страна будет обеспечена необходимым количеством газа для бесперебойной передачи. В пресс-службе компании не стали указывать, о каких конкретных объемах топлива идет речь.

Главным экспортером в страну остается "Газпром". Однако после истечения срока долгосрочного контракта в прошлом месяце стороны так и не смогли достичь соглашения. На октябрь российский монополист зарезервировал для Молдавии прошлогодние объемы. Дефицит топлива в стране составляет 30% от потребностей всей республики.

Ранее издание Financial Times заявило, что "Газпром" предложил Молдавии заключить газовый контракт по выгодной цене в обмен на отказ Кишинева от соглашения свободной торговли с Европейским союзом и приостановление всех согласованных с ним реформ. Источник также утверждает, что российская сторона использует газовый вопрос для решения политической ситуации с Молдовой с целью ее вступления в ЕАЭС.