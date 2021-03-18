В Молдавии новый кандидат-унионист на пост премьер-министра

Майя Санду настаивает на досрочных выборах

После проведения консультаций с парламентскими партиями президент Молдавии Майя Санду рассказала, что не отказывается от идеи досрочных парламентских выборов и надеется провести их уже летом. К тому времени, уверена президент, пандемия коронавируса будет взята под контроль, и ситуация улучшится, часть населения получит вакцину, после чего можно будет смело говорить о выборах.

«В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы обеспечить вакцинами как можно больше людей. Во-вторых, мы работаем над мерами, которые помогут снизить количество заражений. Я надеюсь, что у нас получится организовать досрочные выборы летом, чтобы избежать и коррупции, и COVID. Досрочные выборы поддерживает большинство граждан Молдовы, они запрошены 70 процентами граждан Молдовы»,

– заявила Санду.

Напомним, вечером во вторник, 16 марта, Санду объявила, что выдвигает нового кандидата на пост премьер-министра – своего соратника по партии PAS Игоря Гросу, известного своими унионистскими взглядами, а также крайне радикальной позицией по отношению к Тирасполю. Это он с группой «единомышленников» в ноябре прошлого года пытался сорвать голосование граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, это он отличился тем, что устраивал скандалы с российскими наблюдателями на президентских выборах.

По мнению экс-президента Молдовы, лидера Партии социалистов Игоря Додона, Майя Санду совершила очередную ошибку, выдвинув кандидатуру Игоря Гросу на пост премьер-министра, поскольку во время консультаций с фракциями речь об этой кандидатуре не шла. В то время как консультации с парламентскими фракциями проводятся для того, чтобы обсудить ту или иную кандидатуру на пост главы правительства.

Додон считает, что новое решение президента только углубит существующий политический кризис в стране.

«Санду должна была созвать парламентское большинство и обсудить с ним кандидатуру на пост премьера. Не исключаю, что на следующем заседании парламента или через неделю парламентское большинство, может, даже в более широком формате, выдвинет другого кандидата. Её сегодняшний указ – ошибка»,

– сказал председатель ПСРМ в эфире телеканала «НТВ Молдова».

Глава ПСРМ уверен – проводить выборы в мае – июне нельзя, к тому времени в Молдавии не будет вакцинировано хотя бы 300 – 400 тысяч населения и очередные выборы станут началом новой волны пандемии.

«У нас есть два варианта – пойти по пути досрочных выборов в мае-июне, и тогда тысячи смертей будут на совести президента, или выбрать временное правительство, чтобы справиться с ситуацией, и потом пойти на выборы. Первая попытка диалога снова закончилась тупиком. Можно было взять паузу, но что сделано, то сделано. Посмотрим, как поступит парламентское большинство в последующие дни»,

– констатировал Игорь Додон, отметив, что социалисты вряд ли поддержат кандидатуру Гросу.