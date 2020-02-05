В Молдавии некому работать – все уехали

Дефицит рабочей силы угрожает безопасности молдавской экономики

Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл 4 февраля заседание правительства, на котором была рассмотрена проблема острой нехватки трудовых ресурсов.

Глава правительства проинформировал министров о проблемах, с которыми всё чаще сталкиваются предприниматели Молдовы и руководители предприятий – рабочая сила в стране стремительно сокращается. Причём сокращается и количественно, и качественно, то есть, не хватает и просто рабочих рук, и специалистов. По словам премьер-министра, это ставит под угрозу инвестиционные намерения и уже напрямую влияет на конкурентоспособность молдавских предприятий.

Стремительное сокращение рабочей силы в стране происходит на фоне реализации программы действий правительства на 2020 – 2023 годы, которая ориентирована «на привлечение инвестиций, индустриализацию страны и создание рабочих мест», сообщает пресс-служба правительства Молдовы .

Присутствующие на заседании члены правительства напомнили, что весной начнётся проведение масштабных дорожно-строительных работ, запланированных на этот год, что потребует привлечения дополнительной рабочей силы. В противном случае нехватка рабочей силы поставит под угрозу реализацию самой программы действий.

По мнению членов правительства, единственный выход – в привлечении рабочей силы из других стран, для чего необходимо принять меры по упрощению этого процесса.

Глава Бюро по миграции Ольга Поалелунжь проинформировала премьер-министра Иона Кику о требованиях национальной нормативно-правовой базы, касающейся иммиграции. По её словам, национальное законодательство об иммиграции иностранцев в целях трудоустройства было обновлено, упрощён режим получения виз для граждан целого ряда стран.

«Количество стран, с которыми у Молдавии действует визовый режим, сократилось до 58. Сократился и период рассмотрения запросов на получение разрешения на работу. Сейчас запрос рассматривается в течение 30−40 дней. Раньше на это уходило 90 дней»,

– рассказала Ольга Поалелунжь.

Она отметила, что в настоящее время, согласно законодательству Молдовы, существуют некоторые ограничения для трудоустройства иностранных граждан. Например, размер минимальной заработной платы для иностранных рабочих и специалистов не должен быть ниже средней заработной платы по стране.

В завершении совещания глава правительства потребовал от всех присутствующих продумать необходимые меры для того, чтобы ещё более упростить процедуру привлечения иностранных рабочих, объяснив это критической ситуацией в экономике страны.

Ион Кику напомнил, что, по данным Института стратегических инициатив, Молдавия за последние пять лет потеряла двести тысяч квалифицированных рабочих, что уже сегодня создаёт угрозу экономической безопасности страны.