Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Противоречит": Украинский политолог не поверил словам Помпео о Крыме
На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
В Госдуме ответили на слова Макрона о «попытках интерпретации» Второй мировой
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду&q...
Главная / Украина

В Молдавии некому работать – все уехали

05 февраля 2020, 12:39  •  87 • Украина
Дефицит рабочей силы угрожает безопасности молдавской экономики
Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл 4 февраля заседание правительства, на котором была рассмотрена проблема острой нехватки трудовых ресурсов.
Глава правительства проинформировал министров о проблемах, с которыми всё чаще сталкиваются предприниматели Молдовы и руководители предприятий – рабочая сила в стране стремительно сокращается. Причём сокращается и количественно, и качественно, то есть, не хватает и просто рабочих рук, и специалистов. По словам премьер-министра, это ставит под угрозу инвестиционные намерения и уже напрямую влияет на конкурентоспособность молдавских предприятий.
Стремительное сокращение рабочей силы в стране происходит на фоне реализации программы действий правительства на 2020 – 2023 годы, которая ориентирована «на привлечение инвестиций, индустриализацию страны и создание рабочих мест», сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Присутствующие на заседании члены правительства напомнили, что весной начнётся проведение масштабных дорожно-строительных работ, запланированных на этот год, что потребует привлечения дополнительной рабочей силы. В противном случае нехватка рабочей силы поставит под угрозу реализацию самой программы действий.
По мнению членов правительства, единственный выход – в привлечении рабочей силы из других стран, для чего необходимо принять меры по упрощению этого процесса.
Глава Бюро по миграции Ольга Поалелунжь проинформировала премьер-министра Иона Кику о требованиях национальной нормативно-правовой базы, касающейся иммиграции. По её словам, национальное законодательство об иммиграции иностранцев в целях трудоустройства было обновлено, упрощён режим получения виз для граждан целого ряда стран.
«Количество стран, с которыми у Молдавии действует визовый режим, сократилось до 58. Сократился и период рассмотрения запросов на получение разрешения на работу. Сейчас запрос рассматривается в течение 30−40 дней. Раньше на это уходило 90 дней»,
– рассказала Ольга Поалелунжь.
Она отметила, что в настоящее время, согласно законодательству Молдовы, существуют некоторые ограничения для трудоустройства иностранных граждан. Например, размер минимальной заработной платы для иностранных рабочих и специалистов не должен быть ниже средней заработной платы по стране.
В завершении совещания глава правительства потребовал от всех присутствующих продумать необходимые меры для того, чтобы ещё более упростить процедуру привлечения иностранных рабочих, объяснив это критической ситуацией в экономике страны.
Ион Кику напомнил, что, по данным Института стратегических инициатив, Молдавия за последние пять лет потеряла двести тысяч квалифицированных рабочих, что уже сегодня создаёт угрозу экономической безопасности страны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 21:39
Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы
04 февраля 2020, 23:24
МЭР России оценило решение ВТО по спору с Украиной об импорте вагонов
04 февраля 2020, 16:54
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
05 февраля 2020, 09:09
Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
04 февраля 2020, 23:24
Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
04 февраля 2020, 20:09
Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 02:54
"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленс...
05 февраля 2020, 02:54
Забытые в Китае граждане ЕС попросили эвакуации у России, но испугались русского кара...
05 февраля 2020, 02:54
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА с...
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.