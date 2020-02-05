В Молдавии некому работать – все уехали

Дефицит рабочей силы угрожает безопасности молдавской экономики
Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл 4 февраля заседание правительства, на котором была рассмотрена проблема острой нехватки трудовых ресурсов.
Глава правительства проинформировал министров о проблемах, с которыми всё чаще сталкиваются предприниматели Молдовы и руководители предприятий – рабочая сила в стране стремительно сокращается. Причём сокращается и количественно, и качественно, то есть, не хватает и просто рабочих рук, и специалистов. По словам премьер-министра, это ставит под угрозу инвестиционные намерения и уже напрямую влияет на конкурентоспособность молдавских предприятий.
Стремительное сокращение рабочей силы в стране происходит на фоне реализации программы действий правительства на 2020 – 2023 годы, которая ориентирована «на привлечение инвестиций, индустриализацию страны и создание рабочих мест», сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Присутствующие на заседании члены правительства напомнили, что весной начнётся проведение масштабных дорожно-строительных работ, запланированных на этот год, что потребует привлечения дополнительной рабочей силы. В противном случае нехватка рабочей силы поставит под угрозу реализацию самой программы действий.
По мнению членов правительства, единственный выход – в привлечении рабочей силы из других стран, для чего необходимо принять меры по упрощению этого процесса.
Глава Бюро по миграции Ольга Поалелунжь проинформировала премьер-министра Иона Кику о требованиях национальной нормативно-правовой базы, касающейся иммиграции. По её словам, национальное законодательство об иммиграции иностранцев в целях трудоустройства было обновлено, упрощён режим получения виз для граждан целого ряда стран.
«Количество стран, с которыми у Молдавии действует визовый режим, сократилось до 58. Сократился и период рассмотрения запросов на получение разрешения на работу. Сейчас запрос рассматривается в течение 30−40 дней. Раньше на это уходило 90 дней»,
– рассказала Ольга Поалелунжь.
Она отметила, что в настоящее время, согласно законодательству Молдовы, существуют некоторые ограничения для трудоустройства иностранных граждан. Например, размер минимальной заработной платы для иностранных рабочих и специалистов не должен быть ниже средней заработной платы по стране.
В завершении совещания глава правительства потребовал от всех присутствующих продумать необходимые меры для того, чтобы ещё более упростить процедуру привлечения иностранных рабочих, объяснив это критической ситуацией в экономике страны.
Ион Кику напомнил, что, по данным Института стратегических инициатив, Молдавия за последние пять лет потеряла двести тысяч квалифицированных рабочих, что уже сегодня создаёт угрозу экономической безопасности страны.
Соб. корр. ФСК