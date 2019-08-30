В Молдавии не хотят лишиться российского газа

А Варшава и Вашингтон рассчитывают на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2»

Завершение 31 декабря срока действия договора между РФ и Украиной о транзите в Европу российского газа вырастает для европейских потребителей в серьёзную проблему. В самом сложном положении оказываются страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), и одна из них – Молдова. Сейчас в Кишинёве рассматривают подключение к инфраструктуре «Турецкого потока» на основе соглашений с Россией, Турцией и другими заинтересованными странами.

О возможности такого варианта сообщил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан. По его словам, Кишинёв уже начал переговоры со своим единственным поставщиком газа и владельцем половины «Молдовагаза» «Газпромом» о поставках по трубопроводу «Турецкий поток». Это потребует заключения договора с участием Болгарии, Румынии и Украины.

Сейчас Молдавия получает ежегодно 3 млрд кубометров газа из РФ по трансбалканскому коридору, проходящему через Украину, но неготовность Киева к переговорам с Москвой ставит этот транзит под угрозу. По словам Вадима Брынзана, для организации нового маршрута потребуется два-три года, причём рассматриваются три варианта решения проблемы.

Первый вариант – поставки газа из Европы с использованием румынского маршрута Яссы – Унгены, продлеваемого до Кишинёва. Трубопровод строят, на полную мощность он должен выйти в 2021 году, но и тогда он не сможет обеспечить поставки в нужном объёме. Второй вариант – поставки с использованием инфраструктуры газопровода «Турецкий поток». Третья и сама дорогая схема – поставки газа из Европы через Украину.

В настоящее время молдавские власти ведут переговоры с «Газпромом» о заключении нового контракта на поставки российского газа или о продлении текущего. Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что у Кишинева есть шанс получить скидку в 25–30%.

Российская сторона, действительно, могла бы пойти навстречу Кишинёву и даже частично профинансировать сооружение инфраструктуры для поставок газа молдавским потребителям через систему «Турецкого потока». Сейчас «Газпром» увеличивает поставки газа в страны ЦВЕ; за первое полугодие 2019 года рост поставок на этом направлении составил 9,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 20,9 млрд кубометров.

Проявляет активность и Польша, но эта активность противоположного свойства – в первом полугодии текущего года поляки закупили российского газа на 28,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Варшава пытается усилить свои позиции на предстоящих переговорах с Россией о продлении действующего контракта с «Газпромом» (истекает в 2022 году), демонстративно закупая американский СПГ и продвигая проект строительства газопровода Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров газа в год.

С 2022–2023 годов (когда у поляков у закончится контракт с российским «Газпромом» на 10 млрд кубометров в год – при общем объеме потребления газа Польшей в 19 млрд кубометров) польский государственный концерн PGNiG рассчитывает покупать в США крупные объёмы газа. В Варшаве надеются ещё и заработать на американском СПГ: как пояснил член правления PGNiG Мачей Вожняк, часть газа из США Польша хочет перепродавать на азиатском и южноамериканском рынках.

Что же касается проекта Baltic Pipe из Норвегии, он вызывает большие сомнения, поскольку в самой Норвегии добыча газа падает.

Одновременно польская сторона рассчитывает на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2» «по экологическим соображениям». Однако, как отмечает Gazeta Wyborcza, эти расчёты вряд ли оправдаются, ибо ранее суд города Грайфсвальда (Германия), через который проходит трубопровод, уже отклонил аналогичный демарш. «В вердикте суда было также сказано, что общественная заинтересованность в обеспечении безопасных поставок газа имеет приоритет над аргументами экологов», – пишет Gazeta Wyborcza.

К тому же судьба проекта «Северный поток – 2» решается на другом уровне – в том числе в рамках отношений Европы и США. Однако и здесь попытки Вашингтона заблокировать трубопровод способны ударить по самим американцам.

Согласно оценке немецкой Handelsblatt, американский законопроект «О защите европейской энергетической безопасности», предусматривающий санкции против компаний, участвующих в сооружении российско-германского газопровода, ведёт к тому, что пострадают американские нефтегазовые компании. «В попытке остановить проект, на 75% уже завершённый, американцы нацелились на европейские компании, которым поручено прокладывать трубу: Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и Wurzeln в Нидерландах, а также Saipem из Италии. Эти предприятия играют важнейшую роль на мировом энергетическом рынке: при помощи узкоспециализированных судов они способны прокладывать трубопроводы на больших глубинах... Услугам этих компаний невозможно быстро найти замену. Американское энергетическое лобби не раз доводило до сведения Вашингтона, что оба предприятия незаменимы и крайне нужны для проектов в Мексиканском заливе», – пишет Handelsblatt.

Однако если американские компании рискуют понести финансово-производственные потери, то для европейцев под угрозой насущные жизненные потребности населения. И предотвратить эту угрозу без России не получится – несмотря на все заверения пана Вожняка.