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В Молдавии назвали провалом визит Санду на Украину

13 января 2021, 15:30  •  201 • Политика
Майя Санду. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западные кураторы преследуют собственную цель, руководя действиями нового лидера республики
Президент Молдавии Майя Санду у власти менее месяца, а уже разочаровала поддерживавших ее граждан страны. К такому мнению склоняются молдавские эксперты. Наибольшую критику вызвал визит главы республики на Украину.
По оценке политолога Бориса Цырди, эта поездка оказалась "провальной".
"Согласие на строительство Киевом ГЭС на Днестре может больно ударить по запасам питьевой воды Молдовы. Приветствие в стиле "Слава Украине" также вызвало недоумение граждан",
– указал Цырдя.
Свой первый зарубежный визит Санду нанесла в Киев 12 января. Молдавский лидер приветствовала президента Незалежной Владимира Зеленского лозунгом украинских националистов, затем посетила памятник "Небесной сотне". Начинать работу на посту президента с таких антироссийских посылов – значит, "сползать в маразм", предупредил Цырдя.
При этом депутат парламента Молдавии Гайк Вартанян подчеркивает, что сейчас вообще не время президенту кататься за рубеж. Он напомнил, что в республике с нового года нет главы правительства и ряда ключевых министров, включая министра здравоохранения. Но вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, Санду отправилась "налаживать связи" с восточным соседом, у которого свои трудные времена, пишет eNews.
Впрочем, по оценке киевского политолога, визит Санду на Украину был спланирован западными кураторами, чтобы развеять все сомнения, против кого будут дружить Киев и Кишинев. Отметим, что прежний руководитель Молдавии Игорь Додон ни разу за время президентства не был на Украине.

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