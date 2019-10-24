В моделисты я б пошёл – пусть меня научат! • 67 • Аналитика «Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолёты рассыпаются в бурую уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы, — именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам».

Рэй Брэдбери. Ржавчина







Отличное фото на упаковку сборной модели вот этого… подбитого танка в масштабе 1:35. Удобно, что в такую модель можно без труда и обвинений в заимствовании превратить любой аналогичный танк любой известной фирмы



Масштабный моделизм сегодня. Замечательный есть рассказ у Рэя Брэдбери – «Ржавчина», о том, как все оружие из стали превращается в ржавчину, и старый полковник хватается за ножку стула, лишь бы хотя бы так убить. В рассказе в ржавчину оружие превращает фантастический прибор, но и без него подбитая, поврежденная и брошенная на полях боевая техника очень скоро ржавеет. И поскольку мы сегодня продолжаем наш рассказ про масштабный моделизм, давайте-ка обратим внимание на это явление.





Еще одна «классика жанра». Впервые это фото появилось в журнале «Техника-молодежи» за 1943 год. Правда, к самой модели обязательно потребуется подиум-подставка. Ведь он же по самую «морду» увяз в земле.





Вот для этой модели подиум не нужен! То есть нужен, но пусть его делает сам моделист.



Все познается в сравнении!

Известно, что людям нужна отдушина, а то и не одна. Кому-то для самовыражения, которого он не находит по месту постоянной работы, кому-то для денег – это неважно. Главное, что интересы людей многогранны. И в моделизме то же самое. Ну что такого: склеил модель точно по чертежу, опять же по инструкции покрасил и… поставил на полку. Конечно, и в этом есть определенный смысл. Например, когда у меня дома была коллекция бронетанковой техники в количестве 100 моделей, я устроил в городе ее выставку, причем помещение для нее выделил музей им. И.Н. Ульянова. Иногда я там же и за экскурсовода был, и вот пришла туда немолодая уже женщина, внимательно рассмотрела модели наших и немецких танков, а у меня они были представлены исключительно полно. Да и говорит, это как же немцы, воюя на таком откровенном хламе, на самоходках в виде нужника на гусеницах, с открытыми рубками, с сиденьями прямо на моторе, где и повернуться-то нельзя, добивались таких вот успехов? У вас тут написано, сколько «Тигров» было и сколько «Пантер» и сколько танков у нас, и вот они у меня перед глазами… Да тут одних КВ-2 должно было хватить, чтобы всех их… Не стал я ей особо ничего объяснять, посоветовал читать литературу, но лишний раз было видно, как правы те, кто говорят: «Все познается в сравнении».





Сюжеты наборов можно черпать из журнала «Армор моделлинг». Дать парню удочку и пусть ловит рыбу, а кот умильно к нему ласкается. Правда, я бы башню с корпуса не убирал. Открыл бы люк и пусть из него вылезает пацан №2. Очень живая и реалистическая сценка: «Рыбная ловля в Гаронне»



В том числе познается и мастерство… Выше уже говорилось, что просто собрать модель – это одно. Сделать ее конверсию, то есть улучшить по чертежам и фотографиям – другое! Поставить ее на подиум и сделать с ее помощью диораму – третье. Вопрос: а что еще можно сделать из той же модели танка, если она попала к тебе в руки? И вот ответ: можно превратить ее в подбитый и заржавленный танк и, тем самым, показать всем свое мастерство, что ты и реалистично можешь целые детали «поломать», и под ржавчину металлические детали покрасить. Что, кстати, не так-то и легко!





Еще одна «подсказка» от «Армора…»: свалка современных танков. Кстати, в Кубинке была свалка танков, и там был отличный Т-34 начального периода войны с пробоиной в башне и… треснувшей лобовой бронеплитой! И он был весь красный от ржавчины. Не знаю, какая его постигла судьба сейчас, давно не был в Кубинке, но вот по сути и готовый сюжет – ржавый танк среди подсолнухов, и модель сделать не хитро. Главное – красиво «треснуть» бронеплиту!



Проблемы масштаба

Кстати, надо хорошо знать и то, а как ломается, скажем, тот же танк. Например, негусеничные полки из полистирола на моделях в масштабе 1:35 (да и 1:43 и любого другого масштаба!) имеют завышенную толщину, однако этого обычно не видно. Но… стоит их смять, погнуть, сломать… как избыточная толщина будет сразу бросаться в глаза и то же самое произойдет с броневыми экранами у германских танков. На «целой» модели с их толщиной еще как-то можно смириться, но если они смяты, то нужно уже ставить металлическое фототравление. То же с вентиляционными решетками, то же с наружными баками и бочками.







А можно сделать аналог вот этой диорамы: «Танк в воде». Приложить к набору емкость с «водой», подробное описание работы над диорамой и… все!





Битых «четверок» в вашей коллекции может быть много!



Если танк подбит и горел, что всегда следует помнить, что при этом резина у него на катках обгорает или сгорает вообще. Если это диорама, то вокруг катка надо показать зону, засыпанную серым пеплом, а корпус танка в том месте, где его лизало пламя, должен быть закопчен.



Пробоины от снарядов также не легко сделать. Нужно учитывать калибр и возможности снаряда. Поэтому если вы хотите сделать диораму с подбитым, обгоревшим, закопченным и ржавым танком, то… вам, вне всякого сомнения, придется с ним повозиться. Но зато и результат – если вы все сделали как надо и у вас наблюдательный взгляд, хорошая фототека и современные краски, — будет впечатляющим и, участвуя в каком-нибудь конкурсе, в том числе и международном, вы наверняка получите медаль. И не только бронзовую, но и золотую!





Обратите внимание и на эту страницу из очередного номера журнала «Армор моделлинг». Все больше моделистов делают модели подбитых и ржавых танков. Ну… так и надо им помочь, избавить от лишнего труда, предоставив готовую модель подбитого танка



Но – и это очень важно, именно «ржавые и битые модели танков» это сегодня еще не занятая солидными фирмами ниша для бизнеса. В самом деле, сегодня пластик потеснил даже «резин кит». Никто не надеялся увидеть в пластике Т-24, а он есть, «Черепаху», а она есть, САУ Т-28, а она есть… Чего нет? Да все! Разве что каких-либо опытных танков, существовавших в одном экземпляре, так уже и их сегодня стали выпускать, причем даже и те, что существовали только на бумаге!



Стабильность в огне. Почему взбунтовалась Чили?

К моделям битой техники можно будет до бесконечности выпускать наборы фигурок! Опять же по фотографиям!



Проблемы выбора цели

И тут есть два обстоятельства, которые могут помочь начинающему бизнесмену. Первое: делать подбитые танки лучше всего по фотографиям и эти же фотографии использовать для оформления коробок! Второе: сегодня есть фирмы, выпускающие танковую начинку, значит вам не надо гадать, а что там внутри. Наконец, есть и третье: объем материалов «битых» танков меньше, чем у «не битых».





А соревноваться с крупными производителями «пластика» сейчас бессмысленно. Вот не так давно тот же «Армор моделлинг» из номера в номер рассказывал, как самостоятельно сделать модель французского послевоенного танка АRL-44





«Я сделал это!»



И нет необходимости возиться с основным набором деталей. Модели у нас будут традиционные для мелкосерийного производства – «резин кит», то есть отлитые из специальной смолы в виксинтовых формах. Все эти материалы сегодня есть в продаже, так что проблем с материалом у вас не будет. Далее, вы берете фото подбитого танка, зарывшегося в землю, а таких много и в Сети, и в Загорском архиве кинофотодокументов, и в Британском имперском архиве войны, и выясняете, какие основные детали и от какого танка вам нужны. Покупаете затем этот танк и… снимаете с его деталей соответствующие формы. Но… нужно нанести на копируемые детали следы эксплуатации, показать фактуру металла и может быть слой грязи и ту же ржавчину. То есть полностью изменить внешний вид самой этой детали. Потом вы делаете самостоятельно те детали, которые имеют следы повреждений. Все тонкие детали можно изготовить из тонкой листовой латуни или железной фольги, трубопроводы – из проволоки, ряд самых мелких деталей отлить из «белого металла». Идеальным решением будет разложить все эти детали по коробочкам и самым тщательным образом порядок их сборки показать на инструкции. Сюда же можно добавить пакетики с кирпичной пылью, «травяное покрытие», «лужу воды на дне воронки», и, наконец, фигурку советского солдата, справляющего на подбитый немецкий танк «малую нужду».





И вот она уже выпущена в пластике, не успели оглянуться…



Модели на любой вкус!

Так, постепенно, можно превратить в лом все германские танки ВОВ, американские, английские, французские танки, причем не только Второй, но и Первой мировой войны, благо есть отличные фотографии подбитых английских и германских танков этого времени. А затем можно переходить и к современной технике, благо фотографий с подбитыми машинами в Сети сегодня полным-полно!





Подбитые наши Т-34 тоже надо выпустить. Стесняться тут нечего. И комплексовать, что они, то есть немцы, у нас столько танков подбили тоже не стоит. К. Симонов очень хорошо по этому поводу сказал: «Да, враг был храбр! Тем больше наша слава!»



Как корабль назовешь, так он и поплывет!

Название у вашей фирмы должно быть простое, но запоминающееся. Говорящее, потому что фирм, производящих модели, танков очень много. Ну, скажем, «Scrapped tanks», и тут совсем необязательно уточнять, а почему они именно scrapped? Scrapped и все тут! И эмблема – буквы S и Т, а между ними треснувшая шестеренка, и все, чем не проще, тем лучше!



Продолжение следует… Замечательный есть рассказ у Рэя Брэдбери – «Ржавчина», о том, как все оружие из стали превращается в ржавчину, и старый полковник хватается за ножку стула, лишь бы хотя бы так убить. В рассказе в ржавчину оружие превращает фантастический прибор, но и без него подбитая, поврежденная и брошенная на полях боевая техника очень скоро ржавеет. И поскольку мы сегодня продолжаем наш рассказ про масштабный моделизм, давайте-ка обратим внимание на это явление.Известно, что людям нужна отдушина, а то и не одна. Кому-то для самовыражения, которого он не находит по месту постоянной работы, кому-то для денег – это неважно. Главное, что интересы людей многогранны. И в моделизме то же самое. Ну что такого: склеил модель точно по чертежу, опять же по инструкции покрасил и… поставил на полку. Конечно, и в этом есть определенный смысл. Например, когда у меня дома была коллекция бронетанковой техники в количестве 100 моделей, я устроил в городе ее выставку, причем помещение для нее выделил музей им. И.Н. Ульянова. Иногда я там же и за экскурсовода был, и вот пришла туда немолодая уже женщина, внимательно рассмотрела модели наших и немецких танков, а у меня они были представлены исключительно полно. Да и говорит, это как же немцы, воюя на таком откровенном хламе, на самоходках в виде нужника на гусеницах, с открытыми рубками, с сиденьями прямо на моторе, где и повернуться-то нельзя, добивались таких вот успехов? У вас тут написано, сколько «Тигров» было и сколько «Пантер» и сколько танков у нас, и вот они у меня перед глазами… Да тут одних КВ-2 должно было хватить, чтобы всех их… Не стал я ей особо ничего объяснять, посоветовал читать литературу, но лишний раз было видно, как правы те, кто говорят: «Все познается в сравнении».В том числе познается и мастерство… Выше уже говорилось, что просто собрать модель – это одно. Сделать ее конверсию, то есть улучшить по чертежам и фотографиям – другое! Поставить ее на подиум и сделать с ее помощью диораму – третье. Вопрос: а что еще можно сделать из той же модели танка, если она попала к тебе в руки? И вот ответ: можно превратить ее в подбитый и заржавленный танк и, тем самым, показать всем свое мастерство, что ты и реалистично можешь целые детали «поломать», и под ржавчину металлические детали покрасить. Что, кстати, не так-то и легко!Кстати, надо хорошо знать и то, а как ломается, скажем, тот же танк. Например, негусеничные полки из полистирола на моделях в масштабе 1:35 (да и 1:43 и любого другого масштаба!) имеют завышенную толщину, однако этого обычно не видно. Но… стоит их смять, погнуть, сломать… как избыточная толщина будет сразу бросаться в глаза и то же самое произойдет с броневыми экранами у германских танков. На «целой» модели с их толщиной еще как-то можно смириться, но если они смяты, то нужно уже ставить металлическое фототравление. То же с вентиляционными решетками, то же с наружными баками и бочками.Если танк подбит и горел, что всегда следует помнить, что при этом резина у него на катках обгорает или сгорает вообще. Если это диорама, то вокруг катка надо показать зону, засыпанную серым пеплом, а корпус танка в том месте, где его лизало пламя, должен быть закопчен.Пробоины от снарядов также не легко сделать. Нужно учитывать калибр и возможности снаряда. Поэтому если вы хотите сделать диораму с подбитым, обгоревшим, закопченным и ржавым танком, то… вам, вне всякого сомнения, придется с ним повозиться. Но зато и результат – если вы все сделали как надо и у вас наблюдательный взгляд, хорошая фототека и современные краски, — будет впечатляющим и, участвуя в каком-нибудь конкурсе, в том числе и международном, вы наверняка получите медаль. И не только бронзовую, но и золотую!Но – и это очень важно, именно «ржавые и битые модели танков» это сегодня еще не занятая солидными фирмами ниша для бизнеса. В самом деле, сегодня пластик потеснил даже «резин кит». Никто не надеялся увидеть в пластике Т-24, а он есть, «Черепаху», а она есть, САУ Т-28, а она есть… Чего нет? Да все! Разве что каких-либо опытных танков, существовавших в одном экземпляре, так уже и их сегодня стали выпускать, причем даже и те, что существовали только на бумаге!И тут есть два обстоятельства, которые могут помочь начинающему бизнесмену. Первое: делать подбитые танки лучше всего по фотографиям и эти же фотографии использовать для оформления коробок! Второе: сегодня есть фирмы, выпускающие танковую начинку, значит вам не надо гадать, а что там внутри. Наконец, есть и третье: объем материалов «битых» танков меньше, чем у «не битых».И нет необходимости возиться с основным набором деталей. Модели у нас будут традиционные для мелкосерийного производства – «резин кит», то есть отлитые из специальной смолы в виксинтовых формах. Все эти материалы сегодня есть в продаже, так что проблем с материалом у вас не будет. Далее, вы берете фото подбитого танка, зарывшегося в землю, а таких много и в Сети, и в Загорском архиве кинофотодокументов, и в Британском имперском архиве войны, и выясняете, какие основные детали и от какого танка вам нужны. Покупаете затем этот танк и… снимаете с его деталей соответствующие формы. Но… нужно нанести на копируемые детали следы эксплуатации, показать фактуру металла и может быть слой грязи и ту же ржавчину. То есть полностью изменить внешний вид самой этой детали. Потом вы делаете самостоятельно те детали, которые имеют следы повреждений. Все тонкие детали можно изготовить из тонкой листовой латуни или железной фольги, трубопроводы – из проволоки, ряд самых мелких деталей отлить из «белого металла». Идеальным решением будет разложить все эти детали по коробочкам и самым тщательным образом порядок их сборки показать на инструкции. Сюда же можно добавить пакетики с кирпичной пылью, «травяное покрытие», «лужу воды на дне воронки», и, наконец, фигурку советского солдата, справляющего на подбитый немецкий танк «малую нужду».Так, постепенно, можно превратить в лом все германские танки ВОВ, американские, английские, французские танки, причем не только Второй, но и Первой мировой войны, благо есть отличные фотографии подбитых английских и германских танков этого времени. А затем можно переходить и к современной технике, благо фотографий с подбитыми машинами в Сети сегодня полным-полно!Название у вашей фирмы должно быть простое, но запоминающееся. Говорящее, потому что фирм, производящих модели, танков очень много. Ну, скажем, «Scrapped tanks», и тут совсем необязательно уточнять, а почему они именно scrapped? Scrapped и все тут! И эмблема – буквы S и Т, а между ними треснувшая шестеренка, и все, чем не проще, тем лучше!Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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