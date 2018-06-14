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В МО РФ опровергли данные о приведении Черноморского флота в высшую степень боеготовности

14 июня 2018, 21:54  •  101 • Украина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о приведении Черноморского флота в высшую степень боевой готовности из-за провокаций Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины - фейк. Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось", - сказали в Минобороны.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на информационное агентство Reuters сообщили, что силы Черноморского флота РФ приведены в состояние повышенной боеготовности для того, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу.

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