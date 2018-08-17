Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко прокомментировал испытания украинской крылатой ракеты
Саакашвили готов вернуться на Украину
Киев «ударил в спину» США
Меркель: На переговорах с Путиным будем говорить не только о Cирии и Украине
Главная / Украина

В МККК рассказали о ситуации с обстрелом в Донбассе

17 августа 2018, 18:39  •  73 • Украина
Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Миладин Богетич в разговоре с RT подтвердил информацию о том, что представители организации вместе с волонтёрами были в посёлке Старомихайловка, когда недалеко от этого района начался обстрел.
 
© Максим Блинов РИА Новости
 

«Я могу подтвердить, что сегодня наша команда МККК вместе с волонтёрами находилась в посёлке Старомихайловка. Они работали на проекте по поставке теплиц для местного населения. В процессе раздачи начались боевые действия в 1—2 км. Наша команда не попала под прямой обстрел, но у нас есть правила безопасности, согласно которым команда должна была покинуть данную территорию», — заявил он.

По его словам, команда МККК нашла убежище в одном из частных домов неподалёку и спустя час уехала.

«Сейчас они находятся в нашем офисе в Донецке. Никто из нашей команды, никто из волонтёров не был ранен и не пострадал... К сожалению, я не могу сказать точно, что именно случилось с теплицами, которые мы раздали. Не было возможности посмотреть результаты обстрела. Было трое коллег и несколько волонтёров. Вся команда — семь или восемь человек», — рассказал Богетич.

Он отметил, что организация находится в контакте со всеми сторонами конфликта.

«Когда начался инцидент, мы связались с ними, сказали, что наша команда находится там и там есть местное гражданское население, что нельзя стрелять по гражданскому населению и гражданским объектам», — заявил представитель МККК.

Ранее сообщалось, что патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из пяти человек на двух бронеавтомобилях подвергся обстрелу на северо-восточной окраине населённого пункта Гольмовский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 21:24
Обвинение просит приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы
17 августа 2018, 10:24
СК возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
16 августа 2018, 23:09
СМИ: Два украинских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

17 августа 2018, 12:09
В Госдуме прокомментировали предложение депутата Рады ввести визовый режим с Россией
17 августа 2018, 15:24
Эксперт оценил реакцию в США на поставки украинских реактивных двигателей в Китай
16 августа 2018, 23:09
Азаров прокомментировал заявление Омеляна о новых ограничениях в сообщении Украины с Россией
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
13 августа 2018, 17:24
Курды объявили войну США
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.