В МККК рассказали о ситуации с обстрелом в Донбассе

Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Миладин Богетич в разговоре с RT подтвердил информацию о том, что представители организации вместе с волонтёрами были в посёлке Старомихайловка, когда недалеко от этого района начался обстрел.

«Я могу подтвердить, что сегодня наша команда МККК вместе с волонтёрами находилась в посёлке Старомихайловка. Они работали на проекте по поставке теплиц для местного населения. В процессе раздачи начались боевые действия в 1—2 км. Наша команда не попала под прямой обстрел, но у нас есть правила безопасности, согласно которым команда должна была покинуть данную территорию», — заявил он.

По его словам, команда МККК нашла убежище в одном из частных домов неподалёку и спустя час уехала.

«Сейчас они находятся в нашем офисе в Донецке. Никто из нашей команды, никто из волонтёров не был ранен и не пострадал... К сожалению, я не могу сказать точно, что именно случилось с теплицами, которые мы раздали. Не было возможности посмотреть результаты обстрела. Было трое коллег и несколько волонтёров. Вся команда — семь или восемь человек», — рассказал Богетич.

Он отметил, что организация находится в контакте со всеми сторонами конфликта.

«Когда начался инцидент, мы связались с ними, сказали, что наша команда находится там и там есть местное гражданское население, что нельзя стрелять по гражданскому населению и гражданским объектам», — заявил представитель МККК.

Ранее сообщалось, что патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из пяти человек на двух бронеавтомобилях подвергся обстрелу на северо-восточной окраине населённого пункта Гольмовский.