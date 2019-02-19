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В мире зафиксирован второй случай рождения семерняшек

19 февраля 2019, 05:24  •  94 • В мире
На востоке Ирака у 25-летней женщины родилось сразу 7 детей. Появление на свет 6 мальчиков и одной девочки стало вторым в мировой истории официально зафиксированным случаем рождения семерняшек.
Зафиксирован второй в мире случай рождения семерых детей. 6 мальчиков и одна девочка появились на свет у 25-летней жительницы восточной части Ирака, передают "Невские новости".
Отмечается, что беременность для молодой пары была неожиданной, детей они не планировали, поскольку уже растили троих. В настоящее время за девушкой наблюдают медицинские специалисты.
Напомним, первый официально зафиксированный случай рождения семерых детей был в 1997 году в американском штате Айова у пары Кенни и Бобби Маккоги. Супруги долго решали проблему бесплодия и после отказались уменьшать количество эмбрионов. При рождении малыши весили от 900 до 1800 граммов.

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