В мире все понимают цену возможной ядерной войны между Россией и США – Лавров

В преддверии наступления нового 2019 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал представителям СМИ о цене возможного конфликта России и США на фоне дальнейшего охлаждения двусторонних отношений, а также курса Вашингтона на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в мире все понимают цену возможной войны между Россией и США.

По словам Лаврова, судя по всему, дело в отношениях Москвы и Белого дома идет к слому соглашения по РСМД. Развал ДРСМД может нанести тяжелый удар по международной безопасности и стратегической стабильности, считает министр.

Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет, которые несут угрозу России и ее союзникам, отметил он. В то же время Россия, как любое другое здравомыслящее государство, не заинтересовано в новых ракетных кризисах и гонке вооружений, подчеркнул Лавров.

Министр заявил о своей уверенности в том, что все в мире хорошо понимают возможную цену вооруженного конфликта двух ведущих ядерных держав, которыми являются Россия и США. Этот конфликт принесет катастрофические последствия человечеству, подчеркнул он.

"То, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, не вызывает сомнений", - отметил министр.

Об этом он поведал в интервью РИА Новости.