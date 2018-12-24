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В мире все понимают цену возможной ядерной войны между Россией и США – Лавров

24 декабря 2018, 14:09  •  42 • Политика
В преддверии наступления нового 2019 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал представителям СМИ о цене возможного конфликта России и США на фоне дальнейшего охлаждения двусторонних отношений, а также курса Вашингтона на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в мире все понимают цену возможной войны между Россией и США.
По словам Лаврова, судя по всему, дело в отношениях Москвы и Белого дома идет к слому соглашения по РСМД. Развал ДРСМД может нанести тяжелый удар по международной безопасности и стратегической стабильности, считает министр.
Москва не станет игнорировать появление новых американских ракет, которые несут угрозу России и ее союзникам, отметил он. В то же время Россия, как любое другое здравомыслящее государство, не заинтересовано в новых ракетных кризисах и гонке вооружений, подчеркнул Лавров.
Министр заявил о своей уверенности в том, что все в мире хорошо понимают возможную цену вооруженного конфликта двух ведущих ядерных держав, которыми являются Россия и США. Этот конфликт принесет катастрофические последствия человечеству, подчеркнул он.
"То, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, не вызывает сомнений", - отметил министр.
Об этом он поведал в интервью РИА Новости.

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