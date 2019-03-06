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В мире создаётся "антироссийский интернационал": Кадыров уличил США в подкупе и шантаже

06 марта 2019, 02:54  •  60 • В мире
Глава Чечни Рамзан Кадыров, анализируя решение Трампа о продлении санкций, пришёл к выводу о формировании Западом "антироссийского интернационала". Политик обвинил Америку в подкупе, шантаже и запугивании других стран, на что Штаты идут в целях выгоды. К слову, санкции против РФ были пролонгированы в то время, когда в США и Европе всё чаще высказываются мнения о необходимости их отмены.
Напомним, что 4 марта президент США Дональд Трамп решил продлить санкции, введённые ещё Бараком Обамой в 2014 году в отношении России. Тогда причиной для антироссийских мер Запад назвал кризисную ситуацию на Украине, а РФ обвинил во вмешательстве в дела соседнего государства. Острую реакцию у США вызвал и добровольный переход Крыма в состав России, напоминает РИА Новости.
Уведомляя конгресс о своём решении, Трамп отметил, что продление имеет срок длиной в год. Естественно, очередной санкционный ход американцев вызвал реакцию многих политиков в России. Рамзан Кадыров также оценил выпад Запада.
"Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики", - отметил глава Чечни в собственном Telegram-канале.
Москва ранее не раз отвергала обвинения западных партнёров во вмешательстве в дела Украины, и придерживалась мнения, что язык санкций - неэффективен как способ влияния. В последнее время и на Западе, похоже, начали это понимать, поскольку всё больше политиков и общественных деятелей высказываются на тему отмены антироссийских ограничений.

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