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В мире появилась новая загадочная девочка: Анджелина Джоли опубликовала крик о помощи "из Афгана"

21 августа 2021, 13:05  •  106 • Политика
В мире появилась новая загадочная девочка. Известная актриса Анджелина Джоли опубликовала крик о помощи "из Афгана".
Для этого Джоли впервые завела страницу в Instagram, чтобы, по её словам, привлечь внимание к ситуации в Афганистане. На своей странице она выложила рассказ девочки из Афганистана, которая говорит о том, что вместе с приходом "Талибана"* надежды девушек о равных правах ушли в прошлое.
Она также отмечает, что жители Афганистана чувствуют себя "снова в тюрьме".
Стоит отметить, что глубокая вовлечённость маленькой девочки в политическую повестку наталкивает на мысль о "девочке Бане" из Сирии. В 2016 году в Twitter появился некой девочки из Алеппо Баны Алабед. "Девочка" писала трогательные посты о войне в Сирии и призывала развязать мировую войну, чтобы "остановить Россию". В итоге оказалось, что за девочку писал некий "друг", по странной случайности у которого в друзьях оказались представители вооружённой оппозиции и террористических организаций. В реальности же сама семилетняя девочка оказалась далека от политики и прочего, что упоминалось в её постах.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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