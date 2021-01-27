Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

В мире отвернулись от Зеленского - политолог

27 января 2021, 15:55  •  184 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Для президента Украины прозвучал плохой звоночек
Владимиру Зеленскому не удалось не только подружиться с лидерами США и Европы, но и выстроить с ними добрые отношения. Таким мнением поделился политолог Руслан Бортник. И добавил, что не только вступивший в должность американского президента Джо Байден не поздравил главу Украины с днем рождения (25 января). Проигнорировали дату и руководители ведущих государств ЕС.
"Ладно, Меркель не сделала этого по дипломатическим нормам: они не в таких доверительных отношениях. Но ведь с Макроном все по-другому – там "вроде близкая дружба", – отметил директор Украинского института политики в эфире программы "СМОТРЯЩИЕ" на телеканале "НАШ".
Бортник считает, что для Зеленского прозвучал "плохой звоночек". Ведь сначала все лидеры на Западе и Востоке симпатизировали ему – антисистемному и нестандартному. И то, что теперь они промолчали, свидетельствует: Владимир Александрович не построил с ними личных отношений. Это не иначе как настоящий провал украинской дипломатии и фиаско президента Незалежной. Он потерял доверие зарубежных элит.
Не известно, как сложатся отношения Зеленского с Байденом, в мире ждут знака из США. Однако европейские власти вряд ли поддержат украинского лидера, если под ним зашатается кресло, что вполне возможно на фоне его проблем внутри страны – падения рейтинга, слухов о подготовке материалов для информатаки на президента из-за коррупции.
И, когда в Америке определятся со своей позицией, начнется очень серьезная борьба вокруг самого нынешнего главы Незалежной. Это произойдет уже осенью – зимой текущего года, подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский сильно разочаровал граждан Украины. В случае проведения выборов президента Незалежной во второй половине января, кандидатуру нынешнего главы государства поддержали бы только 13,4% из всех опрошенных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 19:55
Избившего полицейских на акции в Петербурге настигло возмездие: Его судьбу определил суд
23 января 2021, 19:20
Фарион обещает отомстить русским за Бандеру
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.