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В мире остался только один белый жираф: Браконьеры убили маму с детёнышем

11 марта 2020, 22:35  •  13 • В мире
На северо-востоке Кении браконьеры убили двух редчайших белых жирафов - маму с детёнышем. Зоозащитники считают, что в мире осталась всего одна особь этого вида.
Белые жирафы, строго говоря, не являются отдельным видом жирафовых. Это обычные жирафы, но с редкой мутацией - лейцизмом. Она вызывает частичную или полную потерю пигментации наружного покрова животных, что даёт жирафу необычную белую окраску, пишет BBC.
Однако уже совсем скоро в мире может не остаться ни одного такого животного: на днях рейнджеры нашли в кенийском округе Гарисса останки самки и её детёныша. Судя по состоянию скелетов, животных убили браконьеры: белые жирафы ценятся на рынке, их истребляют ради мяса и шкур.
Зоозащитники говорят, что третий белый жираф ещё жив, и это последняя в мире особь.
Управляющий заповедником общины Исхакбини Хирола Мохаммед Ахмед Нур рассказал, что маму с малышом не видели уже более трёх месяцев и известие об их гибели стало большим ударом для Кении.
Он назвал произошедшее тревожным сигналом и призвал усилить меры по поддержанию и сохранению редких жирафов. Расследование убийства взяло на себя Кенийское общество охраны дикой природы.

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