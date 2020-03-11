В мире остался только один белый жираф: Браконьеры убили маму с детёнышем

Белые жирафы, строго говоря, не являются отдельным видом жирафовых. Это обычные жирафы, но с редкой мутацией - лейцизмом. Она вызывает частичную или полную потерю пигментации наружного покрова животных, что даёт жирафу необычную белую окраску, пишет BBC.

Однако уже совсем скоро в мире может не остаться ни одного такого животного: на днях рейнджеры нашли в кенийском округе Гарисса останки самки и её детёныша. Судя по состоянию скелетов, животных убили браконьеры: белые жирафы ценятся на рынке, их истребляют ради мяса и шкур.

Зоозащитники говорят, что третий белый жираф ещё жив, и это последняя в мире особь.

Управляющий заповедником общины Исхакбини Хирола Мохаммед Ахмед Нур рассказал, что маму с малышом не видели уже более трёх месяцев и известие об их гибели стало большим ударом для Кении.

Он назвал произошедшее тревожным сигналом и призвал усилить меры по поддержанию и сохранению редких жирафов. Расследование убийства взяло на себя Кенийское общество охраны дикой природы.