Игорь Ашманов: «Долгое время, в советский период, мы были безоговорочными лидерами в области информатики и ИИ»

General Motors сообщила, что приостановит работу трёх заводов в Канзасе, Онтарио и Сан-Луис Потоси и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне дефицита полупроводников в мире. Производственный план 2021 года может быть сорван, предупредила компания.

В мире обостряется борьба за рынки полупроводников и микросхем. В основном она идёт между США и Китаем, но сейчас в Сhip War вступает и Европа. Как сообщает итальянская Giornale, Евросоюз разрабатывает план стоимостью 30 миллиардов евро, чтобы удвоить европейскую долю рынка микросхем с 10 до 20%. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон недавно провели переговоры по этому вопросу.

Меркель опасается, что некоторые из наиболее важных промышленных отраслей Германии, широко использующих полупроводники, в первую очередь автомобилестроение, могут быть парализованы острейшей конкуренцией между США и Китаем. Брюссель обратился к Тайваню с предложением вложить капиталы в производство полупроводников стран-членов ЕС, чтобы достичь технологической автономии в секторе микросхем. Тайваньская Global Wafers Co предложила 4,4 миллиарда долларов на покупку немецкой Siltronic с намерением создать крупнейшего в мире по обороту производителя полупроводников.

Завод по производству полупроводников на Тайване

Кто одержит верх в этой ожесточённой конкуренции, тот займёт ведущее место не только в производстве смартфонов и персональных компьютеров, но и в таких областях, как создание искусственного интеллекта и развёртывания сетей 5G.

Лондонский The Еconomist отмечает, что десятилетиями индустрия микросхем развивалась по закону Мура (Moore's law), согласно которому производительность процессоров заданного размера удваивается каждые два года. Однако этот закон практически себя исчерпал. Производители переходят на новые технологии – от квантовых вычислений до специализированных микросхем, и в этой ситуации Китай получает шанс догнать США.

После того как Трамп начал торговую войну с Китаем, был введён запрет для американских компаний на продажу китайцам необходимых в производстве компонентов. Байден, похоже, не спешит ничего менять в этом. Однако Китай выделил 32 миллиарда долларов на приобретение соответствующего оборудования и стал крупнейшим в мире производителем оборудования для производства полупроводников.

А что в России? Советская микроэлектронная промышленность оставалась передовой до конца 1970-х годов. Серийное производство транзисторов СССР и США начали практически одновременно, в 1949 году. В ряду советских успехов были первые в мире спутник, запуск человека в космос, атомный ледокол, компьютер мощностью выше одного миллиона операций в секунду. Однако в период с 1990 по 2005 год доля России на мировом рынке полупроводников сократилась до мизерных 0,23%. Технологический разрыв с ведущими производствами за эти 15 лет вырос до четырёх технологических поколений, к уже имевшемуся отставанию добавились минимум 15-18 лет. Применение завозных компонентов в российской промышленности выросло к 2005 году до 95%.

Современный завод по производству полупроводников

Правда, Россия не стоит на месте. Если в 2010 г. отставание оценивалось в 20-25 лет, то в последующем, по оценкам специалистов, оно сократилось до 5 лет. Высокотехнологичное производство в сфере полупроводников запустили в 2019 году в Новосибирской области. По информации председателя совета директоров новосибирского завода «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив "РАТМ Холдинга") Валерия Гугучкина, новое предприятие станет первым в стране, которое в промышленных масштабах производит полупроводниковые гетероструктуры для электроники. Продукция, выпускаемая на основе пластин арсенида галлия и нитрида галлия, сейчас активно используется в приборах квантовой электроники, в СВЧ-технике, в телефонах, в технике для систем связи и светотехнике. По словам разработчиков, общие вложения в производство к 2025 году составят 2,8 млрд рублей.

В прошлом году брянская компания «Кремний ЭЛ» запустила серийное производство микросхем и транзисторов, предназначенных для ноутбуков, цифровых фотоаппаратов и смартфонов. Проектируются и запускаются другие предприятия. Принята государственная «Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

Вместе с тем, по мнению специалистов, России не следует гнаться за массовым производством микроэлектронных компонентов для предметов электронного ширпотреба. Необходимо сосредоточиться на тех областях, где мы традиционно были если не лучшими, то точно не худшими. Производство компонентов для космической техники, промышленной автоматики, транспорта и энергетики – вот те направления, развивая которые, наша страна сможет занять достойное место в мире.

Команда МГУ чемпион мира по программированию

Специалист в области IT-безопасности, член президентского совета по развитию гражданского общества Игорь Ашманов говорит: «У нас есть все основания участвовать в борьбе за лидерство в области ИИ – как военного, так и мирного… Долгое время, в советский период, мы были безоговорочными лидерами в области информатики и ИИ. У нас очень хорошие программисты и математики. Большое количество программ ИИ и поисковиков, соцсетей в Штатах «пишут» русские программисты, которые уехали из России. И если индусы считаются дешёвой посредственной рабочей силой, то русские ребята – самыми крутыми в ИТ!»