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В мире началась охота за пустыми ампулами от вакцин: Об опасности сообщил гендиректор ВОЗ

27 марта 2021, 05:55  •  18 • В мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об опасности, с которой раньше человечество не сталкивалось. С началом массовой вакцинации в мире началась охота за пустыми ампулами от препаратов.
26 марта в Женеве состоялся очередной брифинг ВОЗ, на котором Гебрейесус призвал к безопасному применению и утилизации пустых ампул от антиковидных вакцин. Текст доклада главы организации опубликован на сайте ВОЗ.
В ВОЗ выяснили, что в мире началась охота за пустыми ампулами от вакцин. Мошенники наливают в них сомнительные жидкости, а потом продают через интернет (в особенности через даркнет) под видом подлинных препаратов.
"Ряд министерств здравоохранения, регулирующих организаций, которые занимаются госзакупками, уже получили сомнительные предложения о поставке препаратов", - пояснил Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ призвал людей не доверять сомнительным предложениям и не покупать вакцины самостоятельно.
Кампании вакцинации стартовали в 177 странах. За месяц по программе COVAX в 61 государство было отправлено свыше 32 миллионов единиц вакцин.

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