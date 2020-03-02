В мире началась глобальная битва девочками

Автор:

Самохин Андрей

Всего полтора года назад 15-летняя школьница из Стокгольма, страдающая синдромом Аспергера и селективным мутизмом, вместо школы вышла к зданию шведского парламента с плакатом Skolstrejk For Klimatet ("Школьная забастовка за климат"). Девочка с искажённым лицом и несфокусированным взглядом объявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока взрослые дяди и тёти не начнут соблюдать Парижское соглашение о климате. При активном промоушене своих родителей — актёра и оперной певицы, — а также мощной раскрутке заинтересованных сил Грета практически мгновенно стала всемирно известной персоной.

Волна пиара в соцсетях и СМИ сделала своё дело: через год к акции присоединилось уже четыре миллиона людей из 170 стран, о чём активистка гордо сообщает в своём Twitter. Сама же 16-летняя "звезда" получила почётную докторскую степень в бельгийском университете Монса, была выдвинута на Нобелевскую премию мира, оказалась на обложке журнала Time. Объявленная "лидером нового поколения" 16-летняя девочка пересекает на яхте Атлантику и выступает с трибуны ООН, а затем в Страсбурге и в Давосе, дискутируя о климате с президентом США. Безумные речёвки несчастной "экологини", такие как "Вы со своими пустыми словами украли моё детство и мои мечты!", "Мы на пороге массового вымирания!", "Как вы смеете!", размноженные миллионным тиражами, были объявлены священными откровениями и повторяются, как мантры, миллионами адептов новой эковеры вместе с псевдонаучными тезисами о влиянии углекислого газа на глобальное потепление, якобы угрожающее человечеству гибелью.

За полтора года при мощной раскрутке заинтересованных сил Грета стала всемирно известной персоной. Фото: Christian Charisius / Globallookpress

Миллионы подростков почуяли вкус "законных" пятничных прогулов школы, а также (вместе с предприимчивыми родителями) манящий запах возможной лёгкой славы и коммерческого успеха. Было бы странно, если бы на этой взрыхлённой почве не проклюнулись ростки последователей (точнее, последовательниц) Греты Тунберг разной окраски.

Мокрецы среди нас

Скажем, восьмилетняя (!) климатическая активистка из Индии Личиприя Кангуджам, начавшая заниматься экологической борьбой в 2018 году практически одновременно с Тунберг, очень обижается, когда её сравнивают со шведкой и называют "индийской Гретой". Вот что, например, эта совсем ещё маленькая девочка говорит в интервью: "Да, она одна из наших вдохновителей, у нас общая цель, но у меня есть свои личность и история. Я начала свою борьбу в июле 2018 года — ещё до того, как Грета начала свою". Бог ты мой: "общая цель", "своя история"! А ведь начала эта крохотная индийская "экологистка" ни много ни мало с участия во Второй Азиатской министерской конференции по снижению рисков бедствий (AMCDRR) под эгидой ООН, прошедшей в Улан-Баторе в июле 2018-го! Есть и другие, просто пока не раскрученные "Греты".

Не правда ли, возникает ощущение, что с целой группой детей на разных континентах, причём с прицелом именно на девочек, умело поработали некие таинственные и могущественные "мокрецы" — по аналогии с повестью Стругацких "Гадкие лебеди". Психологическая модель влияния на массы выбрана весьма грамотно. С одной стороны — древний афоризм "устами младенца глаголет истина", восходящий и к Евангелию, и к "Пиру" Платона. А с другой — ставка на особое могущественное женское начало — Вечную Женственность и её особую силу в непроявленном девственном состоянии. Недаром пифий —прорицательниц в храме Аполлона в Дельфах, — да и вообще жриц-девственниц в древних культах начинали готовить с детства.

Куда ведут таинственные и могущественные "мокрецы" человечество с помощью "волшебных дудочек" Грет и Личиприй? Фото: Sachelle Babbar / Globallookpress

Кто эти влиятельные силы, создающие из ничего малолетних оракулов, способных технологично запугать большие массы землян и одновременно аккумулировать их психическую энергию в нужном направлении? И что это за направление, куда они ведут человечество с помощью "волшебных дудочек" Грет и Личиприй? Некоторые называют его "новым социализмом" с единым мировым правительством и жёсткой регламентацией общественной и частной жизни. Другие именуют "экофашизмом". В любом случае речь "в корне" идёт, похоже, не только об остановке промышленного развития подавляющего большинства стран, но и о кардинальном сокращении населения планеты.

Кстати, кое-кто уже забыл, что ещё в 1992 году состоялась мировая премьера "прото-Греты".12-летняя канадка Северн Сузуки, также вытащенная циничными промоутерами на трибуну ООН, сыпала на головы притихших землян яростные протесты и делилась своими детскими ужасами по поводу страшно разросшихся "озоновых дыр" над планетой. Про эту "глобальную угрозу", инспирированную грантами компании "Дюпон", через несколько лет благополучно забыли. Зато "девочка, заставившая мир замолчать", как высокопарно назвали тогда Северн, чётко заработала пару миллионов "зелёных", закончила Йельский университет и счастливо работает ныне в нескольких экологических проектах при ООН.

Канадка Северн Сузуки выросла и работает в экологических проектах ООН. Фото: Rick Beauregard / Shutterstock.com

Но сегодня ставки повысились, и экоистерия вместе с коммерциализацией проекта куда как масштабнее. Ведь никто до сей поры не додумывался превратить протестующую девочку в защищённый товарный знак, как это сделали кураторы Тунберг!

На Грету нашли управу… в Иллинойсе

Впрочем, на всякое действие, как известно, находится противодействие. И вот в Германии появляется "анти-Грета", некая Наоми Зайбт — тоже активистка и блогерша "противоположного знака". Она гораздо старше — 19 лет, поумнее и посимпатичнее. " У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звёздные сплетни", — рассказывает она на своем YouTube-канале.

Наоми прямо полемизирует с Гретой, подчёркивая, что называть, как она, людей "убийцами планеты" — бесчеловечно, а утверждения, что у человечества нет будущего — пустые страшилки. Именуя свою позицию "гуманизмом", немецкая девушка постулирует: современных достижений науки и техники нельзя стыдиться, ими нужно наслаждаться.

Зайбт довольно быстро заметили на "высоком уровне". В недавней статье The Washington Post про неё пишут: "Как и Грета, она красноречивая светловолосая европейка. Но Наоми осуждает "паникёрство по климату", называет позицию климатических активистов "отвратительной античеловеческой идеологией" и даже применяет коронную фразу Греты "Как вы смеете?" против немецких СМИ".

Немецкие медиа действительно разразились несколькими саркастическими и даже гневными филиппиками по поводу своей юной соотечественницы. И отнюдь не только из-за её "климатической ереси", но также на почве критики Зайбт нынешней миграционной политики и феминизма в ФРГ.

"Мне не слишком-то нравится термин "анти-Грета": он будто подразумевает, что я марионетка с промытыми мозгами для другой стороны", — пишет Наоми в своём блоге. Марионетка — не марионетка, но "другая сторона"-то действительно существует! Разумея под этим также достаточно влиятельные мировые круги, базирующиеся в… тех же США.

Наоми прямо полемизирует с Гретой, подчёркивая, что называть, как она, людей "убийцами планеты" — бесчеловечно. Фото: Скриншот страницы ютубканала Наоми Зайбт

Они особенно и не скрываются. Бойкая немецкая блогерша с января этого года принята на постоянную работу в заокеанский Heartland Institute (Институт Хартленда) в штате Иллинойс — аналитический центр американского правоконсервативного либертарианства, связанного с Республиканской партией. Как говорится в пресс-релизе института, Наоми призвана стать "лицом" развёрнутой кампании, цель которой — "поставить под сомнение поддерживаемое большинством учёных мнение об антропогенной природе климатических изменений".

"Она — одарённейший сторонник свободного рынка и климатического реализма", — характеризует Зайбт директор Центра климатической и экологической политики имени Артура Б. Робинсона при Институте Хартленда Джеймс Тейлор в беседе с корреспондентом WP. Тестирование "анти-Греты" успешно прошло за месяц до престижного и выгодного контракта на форуме Heartland Institute в рамках Конференции ООН по климату в Мадриде. Согласно Тейлору, Наоми Зайбт стала его "звездой".

""Зелёный Новый курс" выведет правительство на новый уровень. Программа исключит все ископаемые виды топлива из электрической сети к 2030 году и вынудит семьи использовать гораздо более дорогие и ненадёжные возобновляемые источники энергии", — пишет автор одной из программных статей на сайте Хартленд-института. "Остановить социализм", "выиграть очередной великий бой Америки за свободу", — гласят подзаголовки другого материала.

Понятно, что понятия "социализм" и "свобода" здесь специфически американские. Как и "консерватизм". Поэтому даже в таком центре консерватизма и свободы по-американски, название которого, кстати, прямо отсылает нас к создателю этого термина (сердцевинная земля), одному из родителей геополитики, "апостолу" англосаксонского глобального господства сэру Хэлфорду Маккиндеру, вы не найдёте нападок на мощное узаконенное американское сообщество сексуальных извращенцев, транслирующее свою пропаганду на весь мир. Возможно, именно поэтому Наоми Зайбт в вопросе о всяческих "гомопрайдах" и парадах, гомосексуальных "семьях" и соответствующем воспитании детей уже не высказывается столь категорично.. Выступая в своём видеоблоге под радужным флагом, она лепечет нечто уклончивое. Как говорится, "положение обязывает". А может, она и впрямь не видит в этом прямой угрозы своей стране.

Наоми Зайбт в вопросе о всяческих "гомопрайдах" и парадах не столь категорична. Фото: Alexander Pohl / Globallookpress

Как бы то ни было, по мировой популярности до "сумасшедшей Греты" молодой немке пока далеко: если у шведской школьницы в соцсетях миллионы читателей и последователей, то у её "антипода" из ФРГ пока всего лишь 50 тысяч подписчиков на YouTube.

Изабелла — королева викингов

Интересно, что в той же Швеции появилась действительная "анти-Грета", без кавычек полный антипод распиаренному "экомонстру" с косичками. А по большому счёту, и противоположность ангажированной Наоми Зайбт. Ровесница и соотечественница Греты — Изабелла Нильссон Ярванди, — аналогично Грете, вышла с микрофоном к стенам шведского парламента, перед этим выступив на площади Мюнтторгет в родном Гётеборге и в Хельсингборге. Выступила убеждённо, ярко и на темы, которые волнуют нормальных шведов и европейцев вообще гораздо сильнее глобального потепления: против пропаганды сексуальных извращений в школах, детсадах и на улицах; против массового бесконтрольного притока мигрантов и связанной с этим политики мультикультурализма; за традиционные семейные ценности, за чёткое различия полов, за историческую память. То есть полная противоположность того, что именуется "глобализмом". Отсюда и антипод Тунберг.

Дочь инженера-иранца и шведки-домохозяйки, Изабелла выросла в простой работящей семье, у неё нет таких материальных средств и рычагов влияния, как у Греты. Она не прислоняется (по крайней мере, пока) ни к какому богатому заокеанскому работодателю, как Наоми. При этом из всех трёх девушек она выглядит наиболее искренней, умной, да и, что там скрывать, самой симпатичной, настоящей красавицей.

Она не кричит о потерянном детстве, не прогуливает школу. Её не везут за океан и не публикуют на обложках "Тайм". О ней положительно высказываются отдельные политики, такие как генеральный секретарь Партии Франции Тома Жоли, а главное с огромной симпатией относятся тысячи простых шведов, собирающиеся послушать её на улицах и читающие её интернет-посты. Правда, делать это им не так просто: скажем, в Twitter Изабеллу просто забанили, решив, что такие воззрения девочке не по годам. Вот, например, один из её удалённых из Twitter постов: "Шведские детские сады и их книги: "Я — Белла, девочка с пенисом", "А я — Линус, мальчик с вагиной", "А я — Тинтин и Эльза, мальчик и девочка или что-то между"". На митингах под гром аплодисментов Изабелла говорит: "Я добиваюсь правды и справедливости для любимой Швеции. Мы — сыны и дочери викингов и однажды мы воспрянем".

Изабелла Нильссон Ярванди выступила на площади Мюнтторгет в родном Гётеборге и в Хельсингборге. Фото: Скриншот страницы Изабеллы Нильссон Ярванди в twitter

Понятно, что шведская анти-Грета уже успела снискать ненависть глобалистов, представителей сексуальных меньшинств, феминисток, "мультикультуралистов" и прочих работников Содома, в который успешно превращают Европу.

Традиционная, христианская, белая Европа ещё сопротивляется, чему свидетельство — появление таких девушек, как Изабелла Нильссон Ярванди. Несмотря на противодействие, замалчивание, она со временем способна стать "знаменем" сопротивления Новому мировому порядку, которым по разным обстоятельствам не смогла стать Марин Ле Пен.

Примечательно, что, помимо аккаунта в Instagram и Facebook, видеоблога на YouTube, шведская девушка завела страницу в российской сети "ВКонтакте" и тут же получила море приветствий с выражением ей поддержки.

В бой идут одни девушки

Основные схватки за будущее мира ещё впереди. Сегодня уже можно предположить, что на знамёнах разных сил, которые вступят в открытое противоборство, непременно будут юные девы. Краснощёкие улыбающиеся девочки рядом с фюрером или на коленях Вождя народов — это уже прошлый век. Сегодня это и поймут неправильно. Место вождей уверенно занимают девочки.

И не графическими символами, как в былой "схватке" советского и западного пищепромов, в которой наивная "товарная" девочка Останкинского молокозавода вчистую проиграла искушённой арийской псевдопростушке с финского плавленного сыра Viola. Сами эти девы будут знамёнами.

Им не нужно будет обнажать юную грудь и разуваться, как "Свободе на баррикадах" на знаменитой картине Эжена Делакруа. Такого рода революции и свободы уже давно прошли, выродившись в омерзительные карикатуры. Им не потребуется ни брать в руки автомат, как неудавшейся "национальной героине украинской гiдности" Наде Савченко, ни кривляться в балаклавах в храме, как трём несостоявшимся "героиням" либерально-антиклерикальной тусовки.

Чтобы "зажечь" ныне, достаточно видеоблога, серии постов в соцсетях, нескольких уличных выступлений-лекций. И никаких обнажений, кокетства и #лядства, форма одежды — полумонашеская. А стиль поведения — в зависимости от задач и вкусов кураторов: агрессивное юродство, "свой парень", "муза нации". "Так победим!", как любит выражаться Лев Щаранский.

Впрочем, кто победит, это мы ещё посмотрим.