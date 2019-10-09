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В Минюсте прокомментировали включение ФБК в список иноагентов

09 октября 2019, 16:39  •  99 • Политика

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение включить основанный Алексеем Навальный Фонд борьбы с коррупцией в перечень НКО-иноагентов никак не связано с расследованием Следственного комитета РФ о финансировании ФБК. Об этом заявил в среду журналистам и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

"Решение о включении в список НКО-иноагентов никак не связано с текущим расследованием СК относительно каналов финансирования ФБК", - сказал Титов. Он подчеркнул, что в соответствии с требованием закона в случае отказа ФБК регистрироваться в качестве иноагента организацию привлекут к административной ответственности через суд.

Титов добавил, что Министерство юстиции имеет все доказательства иностранного финансирования ФБК. "По итогам публикаций в СМИ Главным управлением Минюста по Москве в ходе текущего контроля было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования", - сказал он. Титов подчеркнул, что Минюст готов к суду с ФБК. "Если мы заявляем о чем-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить", - подчеркнул Титов.

Он уточнил, что "только в 2019 году были получены из-за рубежа средства на сумму 140 тыс. в рублевом эквиваленте". "Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все две составляющие - занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов", - сообщил представитель Минюста.

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