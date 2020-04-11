В Минюсте предложили создать отдельный кодекс норм на случаи эпидемий

В России может появиться отдельный кодекс противоэпидемических норм и требований. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время выступления на международном юридическом онлайн-форуме «9½: Законы коронавируса» в Санкт-Петербурге.

Глава ведомства отметил, что вопрос о создании единой системы подобных норм встанет уже в обозримом будущем.

«В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее», — цитирует его ТАСС.

Руководитель Минюста также предложил закрепить международным договором меры, принимаемые в разных странах в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией.

По его словам, в случае если кодификация и унификация принимаемых мер не произойдет на международном уровне, то в этой сфере будет преобладать «практика двойных стандартов».

«Мир столкнулся с санитарным кризисом, масштаб которого является беспрецедентным для новейшей истории. Его острота в немалой степени является обратной стороной глобализации, поэтому уже сейчас возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования», — отметил министр.

Чуйченко уверен, что в соответствующем международном документе должны быть учтены вопросы обеспечения оперативного обмена информацией, перемещения людей и грузов через госграницы в условиях ЧС, а также оказание помощи наиболее пострадавшим государствам.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, начавшего распространяться в конце декабря из китайского Уханя. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран. На сегодняшний день, по данным Worldometer, вирусом заражены более 1,6 млн человек, выздоровели более 362 тыс. пациентов, умерли — 96 791.

Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в США — более 460 тыс. зараженных и более 16 тыс. умерших, в Испании — почти 158 тыс. инфицированных и почти 16 тыс. умерших, а также в Италии — заболели 143 626 человек, скончались — 18 279.

Страны по мере возможности оказывают необходимую поддержку бедствующим государствам. Так, Россия уже направляла помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.