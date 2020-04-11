Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разобл...
Главная / Политика

В Минюсте предложили создать отдельный кодекс норм на случаи эпидемий

11 апреля 2020, 03:35  •  8 • Политика
В России может появиться отдельный кодекс противоэпидемических норм и требований. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время выступления на международном юридическом онлайн-форуме «9½: Законы коронавируса» в Санкт-Петербурге.
Глава ведомства отметил, что вопрос о создании единой системы подобных норм встанет уже в обозримом будущем.
«В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее», — цитирует его ТАСС.
Руководитель Минюста также предложил закрепить международным договором меры, принимаемые в разных странах в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией.
По его словам, в случае если кодификация и унификация принимаемых мер не произойдет на международном уровне, то в этой сфере будет преобладать «практика двойных стандартов».
«Мир столкнулся с санитарным кризисом, масштаб которого является беспрецедентным для новейшей истории. Его острота в немалой степени является обратной стороной глобализации, поэтому уже сейчас возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования», — отметил министр.
Чуйченко уверен, что в соответствующем международном документе должны быть учтены вопросы обеспечения оперативного обмена информацией, перемещения людей и грузов через госграницы в условиях ЧС, а также оказание помощи наиболее пострадавшим государствам.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, начавшего распространяться в конце декабря из китайского Уханя. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран. На сегодняшний день, по данным Worldometer, вирусом заражены более 1,6 млн человек, выздоровели более 362 тыс. пациентов, умерли — 96 791.
Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в США — более 460 тыс. зараженных и более 16 тыс. умерших, в Испании — почти 158 тыс. инфицированных и почти 16 тыс. умерших, а также в Италии — заболели 143 626 человек, скончались — 18 279.
Страны по мере возможности оказывают необходимую поддержку бедствующим государствам. Так, Россия уже направляла помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
10 апреля 2020, 17:35
Доигрались: В игру после Лаврова вступил Шойгу. В Чехию отправлено личное письмо
10 апреля 2020, 19:35
Оговорка или новое министерство: Мишустин сделал неоднозначное заявление
10 апреля 2020, 15:35
"Не останется без ответа": Захарова заявила, что "преступление" против Конева Чехии с рук не сойдёт
10 апреля 2020, 21:35
Нефти за 4 доллара было мало: Белоруссия потребовала от России снизить цену на газ
10 апреля 2020, 15:35
Путин разъяснил членам Совбеза, о чём нельзя забывать никогда. Даже на фоне коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 апреля 2020, 00:35
"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы...
11 апреля 2020, 00:00
Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрец...
11 апреля 2020, 00:35
Гуманитарный инсульт – в Прибалтике эпидемия обнаруживает невежество властей
11 апреля 2020, 00:35
"Самое страшное, что довелось пережить": Певица Пинк рассказала, как перебо...
11 апреля 2020, 00:30
«Циничные действия муниципальных властей Праги»: СК возбудил дело после сноса памятни...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2020, 06:35
COVID-19: как-то все странно выходит
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заболели COVID-19
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.