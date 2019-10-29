В минутной готовности. На русских страшно нападать • 53 • Аналитика Проект «ЗЗ». Китайские аналитики полагают, что США не нападают на Россию потому, что девяносто шесть процентов русских ядерных ракет наземного базирования находятся в полной боевой готовности, а ядерные силы в нынешнем мире считаются способом удержания мира. Другие аналитики, пишущие на немецком языке, указывают и на китайский фактор: ведь недаром президент Путин пожелал помочь «партнёрам» из Поднебесной с системой оповещения о ракетных нападениях и таким образом кардинально повысить обороноспособность Китая.









Впереди несколько десятилетий ядерного мира

Почему США не смеют напасть на Россию? Ответ на этот вопрос обнародован в китайском онлайн-издании www.toutiao.com.



На данный момент, отмечается в материале, 96% ядерных ракет наземного базирования русские могут запустить немедленно.



Стратегические ядерные силы, указывается в материале, сегодня служат основой мощи мировых держав и заодно основой мира. Советский Союз давно распался, почти тридцать лет минуло с той поры. Нынешняя экономика России слаба, а её военные расходы составляют менее 9% от расходов на вооружённые силы в США. Однако Соединённые Штаты по-прежнему настороженно относятся к своему «бывшему крупнейшему противнику». Основная причина такой настороженности вот в чём: у России есть стратегические ядерные ракеты, и это «заставляет американцев быть начеку».



Российские ракетчики ежегодно проводят учения. Скоро состоятся стратегические ядерные учения «Гром-2019». Ежегодные учения такого рода стали нормальной стратегической практикой в России, указывается в статье. Согласно открытой российской информации, 99% наземных пусковых ядерных ракет находятся в боевой готовности, а 96% могут быть запущены тотчас после получения приказа. У ВМФ РФ имеется в распоряжении четырнадцать стратегических атомных подводных лодок, и они способны «наносить удары в любых водах».







С советских времён Россия поддерживает свою триаду стратегических сил. Россия — ядерная держава, обладающая наряду с США мощным и надёжным потенциалом для нанесения удара. В триаде её сил наиболее важными являются ядерные ракеты наземного базирования. Так сложилось главным образом потому, что атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики являются мощными силами, но зато дорого и их строительство и техническое обслуживание. Есть и другое объяснение: Советский Союз давно распался, однако Россия по-прежнему является страной с самой большой сухопутной территорией, а значительная часть этой территории находится в арктическом регионе и в холодной и необитаемой Сибири. Из-за своей недоступности эта территория хорошо подходит в качестве наземной стратегической ракетной базы. В «прогулках» по сибирскому лесу можно надёжно уклониться от разведывательных военных спутников США.



В настоящее время разрыв в военной технике между Соединёнными Штатами и Россией продолжает увеличиваться, и поэтому Соединённые Штаты настаивают на отказе от многих соглашений о ядерном разоружении, особенно от важного договора, который является знаковым для России. В то же время Россия имеет огромный разрыв с Соединёнными Штатами по экономической базе, а потому она не в состоянии выдержать гонку вооружений с США, которую выдерживал когда-то СССР.



В дальнейшем российские вооружённые силы будут наращивать строительство ядерных сил с целью обеспечения гарантированного ответа. И поэтому «в ближайшие несколько десятилетий США не посмеют противостоять России», делает вывод китайское издание.







На помощь братскому соседу

Павел Локшин (Pavel Lokshin) в статье «Die Atomwaffen-Allianz, die alles verändert», написанной для крупной немецкой газеты «Die Welt», рассказал о «довольном» Путине.



По мнению автора, российский президент Путин может быть доволен. Он сумел расширить влияние Москвы в Сирии и поднялся даже до статуса нового лидера Ближнего Востока (кстати, об этом повествовалось в одном из выпусков «Проекта «ЗЗ». — Авт.). Другими делами он тоже может быть доволен. К примеру, на саммит в Сочи прибыли сорок четыре главы правительств и государств из Африки. Таким образом, Кремль демонстрирует присутствие не только на Ближнем Востоке, но и в солнечной Африке.





Но и это не всё. Путин сделал ещё один ход в геополитических шахматах. Ход этот — китайский. И он может изменить на планете военный баланс, пишет автор статьи в «Die Welt».



Локшин напоминает недавнее заявление В. Путина, в котором президент словно бы мимоходом сообщил, что намерен помочь «китайским партнёрам» с созданием системы оповещения о ракетной атаке. По словам российского лидера, такая система повысит обороноспособность Поднебесной «кардинальным образом».



И вот здесь-то аналитик и видит решающий момент: ведь подобные системы ныне есть лишь у США и РФ.



Такая международная «новация» Кремля становится причиной для беспокойства во всей Юго-Восточной Азии. Так считает А. Габуев, политолог Московского центра Карнеги. Система оповещения о ракетном нападении, если таковая будет реализована, сделает для КНР реальной стратегию ответа по предупреждению. Приказ об ответном запуске ракет может быть отдан уже тогда, когда межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности противника находятся в воздухе.



Раньше, указывается в статье, до 2014 года, РФ опасалась продавать КНР высокие технологии в оборонной сфере. В военных кругах России преобладало мнение о потенциальной угрозе со стороны восточного соседа. Потом, после украинского конфликта, всё переменилось: отношения России и Запада испортились, и Кремль сделал «разворот на Восток».



РФ и КНР уже дважды проводили совместные учения, и на симуляции отрабатывалось как раз отражение ракетных ударов, напоминает Локшин.



Правда, пока не ясно, чем русские помогут китайцам. Расплывчатые высказывания ничего не проясняют. Конкретики нет. Эксперт по политике безопасности Д. Стефанович (Российский совет по международным делам) считает объединение Россией и Китаем систем предупреждения «большим открытым вопросом».



Китайцы могли бы извлечь выгоду из данных, собираемых радиолокационными установками РФ, к примеру, в арктическом регионе. Москва, в свою очередь, получала бы сведения с китайских систем предупреждения в Тихом океане.



Официально, впрочем, о таком сотрудничестве ничего не известно. Китайская сторона никак не прокомментировала приведённые выше слова Путина. Стефанович считает, что ни Пекин, ни Москва не хотят брать на себя обязательств в рамках союза и не желают втягиваться во внешнеполитические конфликты, в которых участвует каждая сторона по отдельности.



Нынешний мир, заметим в завершение, похож на большую пороховую бочку, поэтому от слов до дела проходит немало времени. Одно неосторожное действие — и планета может расколоться пополам.



На уроках истории все проходили период холодной войны — той самой, которая в любой момент могла сорваться в горячую. И едва ли какой политик, даже самый оголтелый ястреб, на самом деле мечтает о ядерном пожаре Земли. Именно поэтому ядерное оружие до сих пор считается неким гарантом мира и надёжным препятствием на пути третьей мировой войны. Китайские аналитики полагают, что США не нападают на Россию потому, что девяносто шесть процентов русских ядерных ракет наземного базирования находятся в полной боевой готовности, а ядерные силы в нынешнем мире считаются способом удержания мира. Другие аналитики, пишущие на немецком языке, указывают и на китайский фактор: ведь недаром президент Путин пожелал помочь «партнёрам» из Поднебесной с системой оповещения о ракетных нападениях и таким образом кардинально повысить обороноспособность Китая.Почему США не смеют напасть на Россию? Ответ на этот вопрос обнародован в китайском онлайн-издании www.toutiao.com.На данный момент, отмечается в материале, 96% ядерных ракет наземного базирования русские могут запустить немедленно.Стратегические ядерные силы, указывается в материале, сегодня служат основой мощи мировых держав и заодно основой мира. Советский Союз давно распался, почти тридцать лет минуло с той поры. Нынешняя экономика России слаба, а её военные расходы составляют менее 9% от расходов на вооружённые силы в США. Однако Соединённые Штаты по-прежнему настороженно относятся к своему «бывшему крупнейшему противнику». Основная причина такой настороженности вот в чём: у России есть стратегические ядерные ракеты, и это «заставляет американцев быть начеку».Российские ракетчики ежегодно проводят учения. Скоро состоятся стратегические ядерные учения «Гром-2019». Ежегодные учения такого рода стали нормальной стратегической практикой в России, указывается в статье. Согласно открытой российской информации, 99% наземных пусковых ядерных ракет находятся в боевой готовности, а 96% могут быть запущены тотчас после получения приказа. У ВМФ РФ имеется в распоряжении четырнадцать стратегических атомных подводных лодок, и они способны «наносить удары в любых водах».С советских времён Россия поддерживает свою триаду стратегических сил. Россия — ядерная держава, обладающая наряду с США мощным и надёжным потенциалом для нанесения удара. В триаде её сил наиболее важными являются ядерные ракеты наземного базирования. Так сложилось главным образом потому, что атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики являются мощными силами, но зато дорого и их строительство и техническое обслуживание. Есть и другое объяснение: Советский Союз давно распался, однако Россия по-прежнему является страной с самой большой сухопутной территорией, а значительная часть этой территории находится в арктическом регионе и в холодной и необитаемой Сибири. Из-за своей недоступности эта территория хорошо подходит в качестве наземной стратегической ракетной базы. В «прогулках» по сибирскому лесу можно надёжно уклониться от разведывательных военных спутников США.В настоящее время разрыв в военной технике между Соединёнными Штатами и Россией продолжает увеличиваться, и поэтому Соединённые Штаты настаивают на отказе от многих соглашений о ядерном разоружении, особенно от важного договора, который является знаковым для России. В то же время Россия имеет огромный разрыв с Соединёнными Штатами по экономической базе, а потому она не в состоянии выдержать гонку вооружений с США, которую выдерживал когда-то СССР.В дальнейшем российские вооружённые силы будут наращивать строительство ядерных сил с целью обеспечения гарантированного ответа. И поэтому «в ближайшие несколько десятилетий США не посмеют противостоять России», делает вывод китайское издание.Павел Локшин (Pavel Lokshin) в статье «Die Atomwaffen-Allianz, die alles verändert», написанной для крупной немецкой газеты «Die Welt», рассказал о «довольном» Путине.По мнению автора, российский президент Путин может быть доволен. Он сумел расширить влияние Москвы в Сирии и поднялся даже до статуса нового лидера Ближнего Востока (кстати, об этом повествовалось в одном из выпусков «Проекта «ЗЗ». — Авт.). Другими делами он тоже может быть доволен. К примеру, на саммит в Сочи прибыли сорок четыре главы правительств и государств из Африки. Таким образом, Кремль демонстрирует присутствие не только на Ближнем Востоке, но и в солнечной Африке.Но и это не всё. Путин сделал ещё один ход в геополитических шахматах. Ход этот — китайский. И он может изменить на планете военный баланс, пишет автор статьи в «Die Welt».Локшин напоминает недавнее заявление В. Путина, в котором президент словно бы мимоходом сообщил, что намерен помочь «китайским партнёрам» с созданием системы оповещения о ракетной атаке. По словам российского лидера, такая система повысит обороноспособность Поднебесной «кардинальным образом».И вот здесь-то аналитик и видит решающий момент: ведь подобные системы ныне есть лишь у США и РФ.Такая международная «новация» Кремля становится причиной для беспокойства во всей Юго-Восточной Азии. Так считает А. Габуев, политолог Московского центра Карнеги. Система оповещения о ракетном нападении, если таковая будет реализована, сделает для КНР реальной стратегию ответа по предупреждению. Приказ об ответном запуске ракет может быть отдан уже тогда, когда межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности противника находятся в воздухе.Раньше, указывается в статье, до 2014 года, РФ опасалась продавать КНР высокие технологии в оборонной сфере. В военных кругах России преобладало мнение о потенциальной угрозе со стороны восточного соседа. Потом, после украинского конфликта, всё переменилось: отношения России и Запада испортились, и Кремль сделал «разворот на Восток».РФ и КНР уже дважды проводили совместные учения, и на симуляции отрабатывалось как раз отражение ракетных ударов, напоминает Локшин.Правда, пока не ясно, чем русские помогут китайцам. Расплывчатые высказывания ничего не проясняют. Конкретики нет. Эксперт по политике безопасности Д. Стефанович (Российский совет по международным делам) считает объединение Россией и Китаем систем предупреждения «большим открытым вопросом».Китайцы могли бы извлечь выгоду из данных, собираемых радиолокационными установками РФ, к примеру, в арктическом регионе. Москва, в свою очередь, получала бы сведения с китайских систем предупреждения в Тихом океане.Официально, впрочем, о таком сотрудничестве ничего не известно. Китайская сторона никак не прокомментировала приведённые выше слова Путина. Стефанович считает, что ни Пекин, ни Москва не хотят брать на себя обязательств в рамках союза и не желают втягиваться во внешнеполитические конфликты, в которых участвует каждая сторона по отдельности.Нынешний мир, заметим в завершение, похож на большую пороховую бочку, поэтому от слов до дела проходит немало времени. Одно неосторожное действие — и планета может расколоться пополам.На уроках истории все проходили период холодной войны — той самой, которая в любой момент могла сорваться в горячую. И едва ли какой политик, даже самый оголтелый ястреб, на самом деле мечтает о ядерном пожаре Земли. Именно поэтому ядерное оружие до сих пор считается неким гарантом мира и надёжным препятствием на пути третьей мировой войны. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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