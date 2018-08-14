В Минтрансе сообщили о разработанных мерах в ответ на возможное прекращение Украиной ж/д сообщения

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство разработало ответные меры на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

«К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определённых причин, которые я не назвал бы естественными. Тем не менее набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан», — цитирует РИА Новости Дитриха.

Он отметил, что, если такие решения будут приняты, найдётся и возможность реализовать эти меры.

6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказанную в Киеве идею.

10 августа Омелян также предложил создать «санитарную границу» с Россией.