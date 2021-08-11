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В Минске заявили, что готовят свой ответ на санкции Запада
11 августа 2021, 00:50 • 35 • Политика
Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что президент страны отдал соответствующие распоряжения.
В Минске после введения новых западных санкций намерены подготовить свой ответ. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. По её словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился, чтобы правительство проработало дополнительные меры из-за введённых ограничений.
"Беларусь в долгу не останется, - заявила пресс-секретарь. - Насколько возможно, мы примем ответные меры".
Напомним, что накануне, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Ограничения касаются, в том числе, Национального олимпийского комитета Белоруссии, а также СК республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны.
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