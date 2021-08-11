В Минске заявили, что готовят свой ответ на санкции Запада

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что президент страны отдал соответствующие распоряжения.

В Минске после введения новых западных санкций намерены подготовить свой ответ. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. По её словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился, чтобы правительство проработало дополнительные меры из-за введённых ограничений.

"Беларусь в долгу не останется, - заявила пресс-секретарь. - Насколько возможно, мы примем ответные меры".

Напомним, что накануне, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Ограничения касаются, в том числе, Национального олимпийского комитета Белоруссии, а также СК республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны.