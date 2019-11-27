В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

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Заседание представителей трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе завершилось в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Reuters

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 18 декабря 2019 года», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее в МИД ДНР сообщили, что переговорный процесс в белорусской столице открыли рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности.

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