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В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

27 ноября 2019, 18:24  •  153 • Украина
Заседание представителей трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе завершилось в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
 
Reuters
 

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 18 декабря 2019 года», — цитирует сообщение РИА Новости. 

Ранее в МИД ДНР сообщили, что переговорный процесс в белорусской столице открыли рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности.

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